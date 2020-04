La Fundación Trinidad Alfonso beca a 50 deportistas alicantinos con su Proyecto FER

La Fundación Trinidad Alfonso ha puesto en marcha la octava edición del Proyecto FER (Foment d'Esportistes amb Reptes), una iniciativa que concede ayuda económica y visibilidad a los deportistas de la Comunidad Valenciana.

En la mañana de ayer, se dio el pistoletazo de salida a la edición de 2020, que quedará marcada para siempre por el aplazamiento de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, previstos, inicialmente, para este próximo verano. Muchos de los deportistas FER ya estaban clasificados para los mismos.

Mientras, otros tantos albergaban serias opciones de conseguirlo en las próximas semanas. Pese a ello, la Fundación Trinidad Alfonso quiere subrayar su compromiso con los deportistas del Proyecto FER, reconocer sus resultados del año pasado y acompañarles, igualmente, hasta la cita olímpica de Tokio, esta vez en 2021.

El Proyecto FER, impulsado por Juan Roig a través de la Fundación Trinidad Alfonso, y con una inversión que, en 2020, ronda los 1,2 millones de euros, cuenta este año con un total de 142 componentes, el mayor número de las ocho ediciones de esta iniciativa, distribuidos en 77 hombres y 65 mujeres. Se mantienen las tres categorías que se implantaron desde el origen del programa: 'Élite', 'Promesas' y 'Vivero'.

Los 34 deportistas incluidos en la categoría "Élite", todos ellos de alto nivel internacional, recibirán una ayuda de 18.000 euros; los 38 que forman parte de "Promesas", nivel que integra a deportistas de primera línea nacional y que ya empiezan a despuntar en competiciones internacionales, percibirán 7.500 euros.

Por último, los 70 integrantes de "Vivero", jóvenes talentos que ya han conseguido éxitos en las divisiones inferiores, recibirán una asignación de 3.000 euros para aquéllos que hayan logrado resultados nacionales e internacionales, o de 2.000 euros para quienes hayan cumplido el requisito solo por una de estas dos vías.

Por lo que se refiere a la presencia de deportistas alicantinos entre los integrantes del Proyecto FER, para esta edición de 2020 el número de becados asciende a un total de 50. De ellos, 13 pertenecen a la categoría de Élite y tienen serias opciones de estar en los próximos Juegos de Tokio.

Este grupo lo conforman Néstor Abad, Eusebio Cáceres, Liliana Fernández, Iván Pastor, Raúl Martínez, Iván Cano, Octavio Guilabert, Ana Péres Box, Marcela Quinteros, Daniel Ros, Jorge Ureña, Lara González e Iván López Cuenca. Junto a ellos encontramos a 7 deportistas de la categoría 'Promesas' y 30, de 'Vivero'.

Además, por tercer año consecutivo, el Proyecto FER 2020 también mantiene el anexo de FER Entrenadores, la línea de apoyo a algunos de los mejores técnicos de la Comunidad Valenciana. Según el número de deportistas entrenados y según la categoría a la que pertenezcan los mismos, las ayudas para los preparadores oscilan entre los 4.000 y los 7.500 euros.

En esta tercera edición, son 21 los beneficiarios, ocho más que en 2019. Asimismo, siete clubes han sido distinguidos como FER clubes por el número de deportistas FER que tienen en sus filas. Las ayudas recibidas por estas entidades oscilan entre 10.000 y 15.000 euros.



Nuevo lema 2020: 'Tu esfuerzo es mi bandera'

El acto de presentación del FER 2020, que inicialmente iba a celebrarse en l'Alqueria del Basket, también se ha visto afectado por la emergencia sanitaria con motivo de la crisis del Covid-19. No obstante, con el objetivo de demostrar que #EstoNoTieneQueParar, la Fundación Trinidad Alfonso ha presentado al nuevo equipo del Proyecto FER de manera virtual, a través de sus plataformas digitales y redes sociales.

El Proyecto FER ha arrancado bajo un nuevo lema, como cada edición, que servirá como mensaje de apoyo a los deportistas durante el año. Este 2020 el grito de guerra es 'Tu Esfuerzo Es Mi Bandera'. Un mensaje con el que todos los deportistas se sentirán identificados, ya que ellos representan mejor que cualquier emblema a su nación y a su gente. Su perseverancia y sus logros son motivo de orgullo y ayudan a creer que todo es posible cuando nos esforzamos al máximo.

A esta peculiar presentación se ha querido sumar Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, a través de un vídeo. Blanco se refirió al aplazamiento de los Juegos de Tokio hasta el año 2021 y quiso agradecer a los deportistas españoles su comportamiento durante las últimas semanas.

"Estamos viviendo una situación muy dura. Quiero mandar un abrazo de parte del deporte español a todos los afectados, a todos los españoles confinados en sus casas. Los deportistas han dado una muestra de entereza y solidaridad, y han demostrado estar a la altura. Ahora que ya conocemos la fecha de los Juegos de Tokio en 2021, solo hay que esperar a que pase esta situación y confiar en que, cuando esto se normalice, vais a preparar los Juegos en las mismas condiciones que otros deportistas que no han sufrido tanto como aquí en España".

Algunos de los deportistas viendo la presentación de manera virtual.

Alejandro Blanco se refirió a la labor de mecenazgo de Juan Roig: "Es difícil explicar con palabras lo que significa para el deporte español todo lo que está haciendo Juan Roig a través de la Fundación Trinidad Alfonso. Son ya ocho ediciones del Proyecto FER y quiero destacar lo que supone este apoyo no solo como deportistas, sino en la formación como personas para esos jóvenes. Cada vez que me viene a la mente lo que Juan Roig está haciendo, no sólo por el deporte, sino por la sociedad española, me viene a la cabeza la idea de Cultura del Esfuerzo y que lo importante no es solo llegar a la meta, sino cómo recorres el camino y cómo te esfuerzas para llegar a la meta. El desarrollo del deporte en España no se entendería sin el ejemplo que representa Juan Roig y la Fundación Trinidad Alfonso", señaló el presidente del COE.

Por su parte, Elena Tejedor, directora de la Fundación Trinidad Alfonso, quiso enviar un mensaje de ánimo y tranquilidad a los deportistas FER. "Cuando fuimos conscientes de la gravedad de la situación y de sus consecuencias en el deporte, con la cancelación de muchísimos eventos y competiciones, tomamos la decisión de respetar, de cara al próximo año, las ayudas concedidas en esta edición. Es decir, de cara a 2021, la práctica totalidad de los deportistas FER disfrutarán de las mismas condiciones que tienen en este 2020", señaló Tejedor.

El cual también añadió una importante novedad: "A partir de este año, y gracias al convenio con las 7 Universidades de la Comunitat Valenciana (es decir, gracias al programa UniEsport), la Fundación va a asumir una parte de las matrículas de aquellos deportistas FER que cursen sus estudios en alguna de estas siete Universidades. Con ello, queremos seguir fomentando que los deportistas compaginen la práctica deportiva con su formación académica".

Por último, Elena Tejedor se mostró especialmente satisfecha de la iniciativa "Hogares de Alto Rendimiento", impulsada por la propia Fundación Trinidad Alfonso, el Comité Olímpico Español y la entidad gestora de centros deportivos GO fit.

"La unión de estas tres entidades va a permitir que una buena representación de deportistas FER dispongan de más medios durante este periodo de confinamiento. Por una parte, recibirán materiales para un mejor entrenamiento; por otra, podrán tener acceso a asesoramiento nutricional y psicológico. El objetivo de Tokio se ha aplazado, pero sigue estando en el horizonte. Por tanto, es importante que sigamos, entre todos, apoyando el deporte de élite estamos muy contentos", concluyó la directora de la Fundación Trinidad Alfonso.



La Fundación seguirá apoyando a los deportistas valencianos hasta París 2024

También Juan Roig participó en esta presentación tan especial del Proyecto FER 2020. A través de una carta, el Presidente de la Fundación Trinidad Alfonso se congratuló por haber alcanzado la cifra más alta de deportistas en las ocho ediciones cumplidas hasta la fecha.

"Aunque sea desde la distancia, quiero enviar un abrazo a los 142 deportistas que formáis parte del FER 2020. Os quiero transmitir un mensaje de ánimo y de fuerza. Sé que lleváis casi un mes sin competir y entrenando como podéis. Pero una de las características de todo gran deportista es su fortaleza mental, su resistencia, y su capacidad para adaptarse a todo tipo de situaciones y rivales", señaló Roig.

El Presidente de la Fundación Trinidad Alfonso se mostró convencido de que, en breve, los deportistas FER "volveréis a hacernos vibrar y a situar al deporte de la Comunidad Valenciana en lo más alto. Puesto que "EstoNOtienequePARAR", os animo a no bajar los brazos, a ser ingeniosos para mantener vuestros entrenamientos, y a seguir explicando y representando los valores de la Cultura del Esfuerzo. Además, quiero que sepáis que la Fundación Trinidad Alfonso seguirá apoyando a los deportistas valencianos a través del Proyecto FER cuatro años más, hasta París 2024", adelantó.

Por último, felicitó a los 21 FER Entrenadores, de quienes destaco "su capacidad para detectar y retener el talento deportivo en la Comunidad Valenciana", y tuvo unas palabras para los nueve ReFERentes, a quienes definió como "auténticos ejemplos para las nuevas generaciones".



27 millones de euros en deporte en la Comunidad

Aprovechando la presentación del Proyecto FER, la Fundación Trinidad Alfonso presentó también su memoria de resultados del año 2019, junto a la inversión de su único mecenas y presidente. De las mismas se despende que Juan Roig ha invertido 11 millones de euros en la Fundación para impulsar el medio centenar de proyectos que se han desarrollado en 2019.

Sin embargo, esta cifra es solo una parte de lo aportado por Juan Roig al deporte de la Comunitat Valenciana en el último año. En total, la inversión asciende a 27 millones de euros en deporte en el año 2019. A esos 11 millones de euros que ha recibido la Fundación hay que sumar lo invertido en el Valencia Basket Club, 16 millones de euros.

Los 11 millones de euros que ha invertido en la Fundación Trinidad Alfonso se han destinado a cerca de medio centenar de proyectos, entre los que destacan el Maratón y Medio Maratón Valencia. Además, la Fundación ha vertebrado su actividad a lo largo y ancho de la Comunidad Valenciana en diferentes proyectos que le han ayudado a cumplir sus objetivos fundacionales y ha anunciado la creación del PACV CV Plus, una iniciativa para atraer Mundiales y Europeos a la Comunidad.

Destaca su labor para potenciar el deporte turístico a través de diferentes iniciativas y el impulso de la marca Comunitat de l'Esport que pretende posicionar a la Comunidad Valenciana como un referentes nacional e internacional, además de ordenar el deporte que se practica y organiza en las tres provincias.