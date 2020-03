Suspendida la travesía Tabarca-Santa Pola prevista para julio

El Club de Natación Alone de Santa Pola decidió suspender la 25ª edición de la Travesía a Nado Tabarca – Santa Pola. La emblemática prueba del calendario deportivo santapolero que se iba a disputar el domingo 5 de julio se ha pospuesto para el mes de julio de 2021. En un comunicado de prensa enviado a socios, sponsors, voluntarios e inscritos para esta nueva edición, el presidente del club organizador Javier Quesada señaló que "un evento de esta envergadura necesita muchos meses de preparación y nadie nos da garantías de que se pueda realizar en la fecha estipulada, sobre todo porque será una concentración masiva de más de 5.000 personas. Queremos agradecer a todos los sectores implicados en nuestra travesía como sanidad, seguridad, agricultores, pescadores, trabajadores, etc. en definitiva, a todos los que están en primera línea y hacen posible lo esencial para que la vida pueda continuar, nuestro aplauso acuático para todos ellos".

El comunicado finaliza con el deseo que "entendáis esta difícil decisión y no os quepa la menor duda de que trabajaremos para que la XXV edición sea lo que muchos denomináis La Fiesta de la Natación". Ante esta circunstancia los organizadores presentan dos alternativas a los inscritos, como la de mantener la plaza para la edición del próximo año o solicitar la devolución. Ante la primera opción no se deberá realizar ninguna gestión, en cambio si se quiere cancelar la plaza y solicitar la devolución, se deberá enviar un mail a inscripciones.alone@gmail.com y se devolverá el importe completo, incluido el importe del seguro, entre el 1º y 30 de abril. Una vez cancelada la plaza y realizada la devolución, el atleta no dispondrá de plaza para el año próximo. Las plazas vacantes se completarán de la lista de espera de la edición 2.020.

La celebración de las bodas de plata de una de las mejores pruebas acuáticas de larga distancia de la comunidad, del país y Europa, mantendrá el cupo de 1.400 nadadores para la cita del próximo año, cifra tope que determinó la organización por motivos de seguridad.