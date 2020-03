Sergio Rodríguez: «Las ligas son ahora lo de menos; debemos vencer al coronavirus y aprender para ser mejores»

«Puedo hablar solo de lo que he vivido», avisa el Chacho, a caballo entre los dos estados de alarma sanitaria en Italia y España. Tras conducir 1.500 kilómetros desde Milán para reunirse con su familia en Alicante, recalca que la suerte de las competiciones y sus calendarios son ahora «lo de menos» porque la única prioridad es superar la pandemia y aprender de ella por si se repite en el futuro.

Sergio Rodríguez (Tenerife, 12-VI-1986), el Mago del baloncesto español que cumple su primera temporada en el Armani Milán, ha vivido en primera persona la cuarentena contra el coronavirus en Italia y España, adonde llegó hace una semana en coche para reunirse con los suyos en Alicante, ciudad natal de su esposa Ana. Frente a la alarma sanitaria, destaca que el deporte es lo menos importante ahora y está convencido de que la pandemia transformará para mejor a la sociedad en su conjunto.

Lleva una semana en Alicante tras llegar en coche desde Milán, ¿ha notado diferencias en cómo ha reaccionado España ante la pandemia con respecto a Italia?

En España se ha reaccionado más rápido porque teníamos el ejemplo de Italia. Más que en tomar las medidas, ha sido una reacción de la gente al ver lo que pasaba en Italia. Allí era todo nuevo y más progresivo; y aquí, de golpe... La gente ha entendido que se tenía que quedar en casa y que estábamos ante un problema grave. En Italia teníamos la referencia de China, pero quizás se veía muy lejano y se tarda más tiempo en que la sociedad asimile la aplicación de las medidas. También allí se ha concentrado más en la zona norte y en España está más extendido por toda la península.

Hay quien critica al Gobierno español por no reaccionar antes a la vista de lo que ocurría en el norte de Italia...

Es una situación nueva y compleja para todos. Lo que un día parece algo normal, 48 horas después te parece un disparate lo que has hecho; desde la toma de decisiones en las altas esferas hasta lo que hicimos cada uno. No es el momento de reproches; la situación es lo suficientemente grave como para estar todos unidos y ser positivos respecto al presente y futuro. Ya habrá tiempo después de ver lo que se ha hecho bien o mal y aprender para estar preparados si vuelve a pasar.

¿Cómo fue su peripecia personal de tener que conducir desde Milán a Alicante tras el cierre del espacio aéreo?

Varios jugadores del Armani teníamos a nuestras familias en nuestros países, donde se habían quedado durante el parón por las ventanas FIBA. Pensábamos que serían unos 10 días antes de que se complicara todo. Miré vuelos, estaba todo muy complicado y lo más cómodo era irme en coche tras saber que las autoridades permitían la entrada al país. Fueron muchos kilómetros, pero cuando tienes las cosas claras y sabes dónde quieres estar, todo es más sencillo. Llevé el viaje bien.

Dice el alcalde de Bérgamo que el partido de Champions Atalanta-Valencia jugado en Milán fue «una bomba biológica»...

No tengo la información. Si sé que Bérgamo es uno de los focos más importantes de la pandemia en Italia. Pero los escenarios cambian muy rápido y era muy difícil pronosticar lo que iba a pasar.

La Euroliga apuesta por disputar íntegramente la competición, aunque sea más allá de mayo...

La situación es compleja porque somos un club de Euroliga, pero también de Liga italiana, al igual que el resto de equipos y países de la competición. Cada país lleva su propio tiempo y tendrá que salir de la situación de manera diferente. Ahora hay que tener paciencia y preocuparnos por lo que tenemos que hacer para salir de esta situación y todo lo demás es secundario. Todo lo que se pueda planificar no es real porque no sabemos qué va a pasar. Es mejor no marcar fechas y ocuparnos de esta situación tan complicada. Más adelante, si la cosa mejora, perfecto. Pero el calendario será un problema menor y secundario porque significará que estamos saliendo de esto.

Todo apunta a que esta crisis nos cambiará a todos a título individual y que también transformará el deporte profesional...

Desde luego. Hemos dado por hechas cosas en la vida que tenemos que debemos valorar más y hay que sacar siempre la parte positiva de todo y ser optimistas. Esta crisis es muy seria, hay mucha gente infectada, muchos mueren y es en lo que nos tenemos que centrar y valorar lo que somos y cómo actuamos. En el futuro todos aprovecharemos y aprenderemos de la situación para ser mejores.

¿Cómo se arregla en su casa de Alicante para pasar la cuarentena, sobre todo con las pequeñas?

No es la situación ideal, pero es nuevo y muy bonito para mí poder estar tanto tiempo con mi familia en una época en la que normalmente estamos en pleno apogeo de «play-offs» y de mucha tensión y presión competitiva. Es un parón que nunca he tenido y que ahora trato de aprovechar al máximo para estar con mi mujer y mis hijas. Este frenazo nos tiene que servir para disfrutar de cosas que antes no teníamos. Y quiero dar las gracias a todo Alicante por lo bien que nos tratan siempre a la familia, me siento como en mi casa.