Gedeón Guardiola: "No podíamos entrenar para una cita crucial como los Juegos"

El pivote internacional petrerense de los Hispanos y del Rhein Neckar Löwen Gedeón Guardiola, que se recupera del coronavirus en su casa de Alemania, ha aplaudido este miércoles el aplazamiento de los Juegos de Tokio a 2021 como medida para frenar la expansión de la pandemia.



"Me parece correcta la decisión del COI de aplazar los Juegos porque está siendo muy dura esta crisis sanitaria y está afectando a todo el mundo en todas las facetas de la vida".



"Los deportistas no podemos entrenar en condiciones para un evento tan importante; lo primero es la salud y espero que esta pandemia se acabe lo antes posible para volver a tener una vida normalizada", añadió a este diario el pivote alicantino de 35 años, campeón del mundo y bicampeón de Europa con la selección española.



Por otra parte, el jugador petrerense ha destacado que se encuentra "mucho mejor" en las últimas horas de las dolencias sufridas desde que el pasado día 18 diera positivo por coronavirus en Alemania.



"La fiebre y el dolor de cabeza casi han desaparecido y anímica y enérgicamente me encuentro huy recuperado tras los dos días muy malos que pasé al principio", destacó Guardiola en un vídeo que publicó en su cuenta de instagram para agradecer los múltiples mensajes de ánimo que ha recibido desde Elda, Petrer y del mundo del balonmano en general.





El pivote internacional fuey en todo momento ha animado a la ciudadanía a permanecer en casa y a tomar todas las precauciones necesarias para combatir la propagación del virus.