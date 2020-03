Néstor Abad: «La solución para los olímpicos sería confinarnos donde se pueda entrenar sin riesgo de contagio»

Llegó a su vivienda el día 10 tras el cierre de todos los Centros de Alto Rendimiento por el coronavirus. Se entrena como puede en el sótano de la vivienda de sus padres y lamenta que en estas condiciones sólo puede aspirar a ponerse en forma.

A punto de cumplir los 27, y en plena madurez deportiva y profesional, Néstor Abad se ve obligado por el coronavirus a preparar en precario y en el sótano de la casa de sus padres en Alcoy los Juegos Olímpicos de Tokio, cuya celebración es cada día más incierta. Admite que el cierre de los Centros de Alto Rendimiento (CAR) deja a los olímpicos españoles en inferioridad de condiciones y aboga por habilitar una instalación segura y adecuada para que puedan prepararse a conciencia.

P Sostiene el presidente del COE Alejandro Blanco que los deportistas españoles irán a Tokio'20 en inferioridad de condiciones porque no pueden entrenarse... Es exactamente lo que le pasa a usted desde el cierre del CAR...

R Efectivamente, no podemos entrenar y si realmente se llegan a disputar los Juegos de Tokio, es probable que lleguemos en inferioridad de condiciones porque no hemos podido prepararnos como deberíamos.

P En su opinión, ¿cuál sería la mejor solución? ¿Aplazar los Juegos un año como han hecho con la Eurocopa de fútbol?

R Lo ideal sería que consiguieran que entrenásemos en una sala adecuada a nuestras necesidades. La mejor solución habría sido confinarnos a todos en un sitio en el que podamos entrenar sin peligro de contagio.

P Confinado como está en su casa de Alcoy y sin aparatos de gimnasia, su preparación se limita a la condición física...

R Mi preparación ahora solo puede ser física. Me esfuerzo todo lo que puedo para mantener la forma física, pero es imposible acercarme o igualar a lo que sería entrenar en buenas condiciones y prepararme a conciencia para una buena competición.

P Otros olímpicos españoles como Mireia Belmonte se han quejado porque en Italia sí les permiten excepcionalmente a los deportistas de élite entrenarse en instalaciones y centros de alto rendimiento...

R No tengo idea de cómo está siendo en Italia. Sólo sé que en España nos han cerrado todos los Centros de Alto Rendimiento y no podemos hacer nada. Han cerrado todas las salas.

P ¿Por qué el empeño del COI en mantener las fechas de los Juegos del 24 de julio al 9 de agosto en plena pandemia mundial? ¿Solo para evitar un descalabro económico?

R Imagino que será por razones de mera organización porque ya tienen preparada la sede y todo lo que conllevan unos Juegos Olímpicos. Pero no sé si al final se van a llevar a cabo o no; ya lo veremos...

P Pensemos en que al final sí se disputan estos Juegos... En Río 2016 compitió a nivel individual y en Tokio está llamado a liderar al equipo español. Su rol ha cambiado y ha ganado mucho protagonismo en la selección...

R Simplemente intento ser un buen gimnasta y un buen compañero. No pienso en que sea el líder del equipo, sino un miembro más de la selección que intenta aportar todo lo positivo y las mayores ganas y entusiasmo que puedo.

P En este ciclo olímpico de cuatro años, ¿en qué ha cambiado Néstor Abad?

R Considero que ha cambiado mi experiencia y mi forma de prepararme para las competiciones y para los entrenamientos. También mi forma de afrontar algunas cosas de la vida. Creo que soy mejor en todo eso.

P ¿Cuál sería su objetivo en los Juegos de Tokio?

R Visto lo visto, el principal objetivo sería llegar en forma a los Juegos porque ahora mismo es a lo único a lo que podría llegar a aspirar: intentar coger la forma de nuevo y competir lo mejor que pudiese. De todas formas, vamos a ver si se soluciona esta situación y cuanto antes, mejor.

P En cuanto a sus ejercicios en la competición, ¿veremos muchas novedades en Tokio?

R Esas novedades dependerán de cómo esté entrenando; de cuando empiece a volver a ponerme en forma y cómo me veo físicamente para afrontar los ejercicios.

P ¿Qué mensaje traslada a la sociedad en general y los deportistas en particular en estos tiempos inciertos de alarma?

R A toda la gente le diría que tenga paciencia; que se esfuerce lo máximo posible por permanecer en sus casas; que salgan sólo lo necesario; que se cuiden y vigilen su alimentación; que hagan un poco de ejercicio para aumentar las defensas; que tengan paciencia y se cuiden mucho, en resumen.