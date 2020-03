Gedeón Guardiola, positivo por Covid-19: «Hay que quedarse en casa para vencer esta pesadilla»

El petrerense Gedeón Guardiola Villaplana, pivote internacional de la selección española absoluta de balonmano masculino y jugador del Rhein-Neckar Löwen de la Bundesliga alemana, dio ayer positivo por coronavirus. El jugador de 35 años, y reciente campeón de Europa con los Hispanos, comenzó a tener los primeros síntomas el pasado sábado y tras someterse a las pruebas médicas le han confirmado que es portador del virus. El internacional alicantino confirmó que se encuentra en buen estado, sin fiebre, pero aislado en una habitación del domicilio que comparte en Alemania con su esposa Paula y sus dos hijos Gedeón y Alma, de 5 y 3 años.



Gedeón Guardiola explicó que «el pasado sábado se conoció el caso de un jugador de su equipo alemán que dio positivo [Larsen] y el mismo día nos enviaron un mensaje a todo el equipo de que teníamos que estar en cuarentena con las familias y así lo hicimos».



El jugador de Petrer añadió que el domingo comenzaron a entrarle síntomas «bastante fuertes de malestar, dolor de cabeza, como una gripe, y el lunes por la mañana nos hicieron el test y me han llamado esta mañana [por ayer] diciéndome que he dado positivo y que me tenía que ir a casa».



Tras los dolores y el malestar del fin de semana, el pivote asegura sentirse mejor: «Tengo algún dolor de cabeza y un poco de mareo, pero ha remitido la fiebre y el malestar del cuerpo, ya que parecía que tenía 40 de fiebre pero llegué a 38,5 ó 39. Me temía algo así porque estábamos todo el equipo vacunado contra la gripe y nunca me había puesto tan malo, con un dolor del cuerpo brutal».



El internacional alicantino y su familia llevan confinados en su domicilio de Alemania desde el sábado. «Como sucede en España, aunque aquí tenemos un pequeño jardín, donde los niños pueden salir a que les dé el aire pero es un poco difícil llevar esta situación y eso que solo llevamos cuatro días, en los que no puedo tener contacto directo con los pequeños; y me echan de menos, igual que yo a ellos y eso que estamos todos en la misma casa».







El jugador español agregó que ahora debe aislarse totalmente del exterior. «Me pongo la mascarilla y guantes cuando salgo de la habitación para ir al servicio o a coger cualquier cosa».Gedeón explicó que tanto su mujer como los niños, «pero nos han dicho que tenemos que tomarnos la temperatura cada día los cuatro y los datos tengo que enviarlos por internet a Sanidad, donde me hice las pruebas para llevar un control».De momento son tres los jugadores del Rhein-Neckar Löwen contagiados. «Por eso, desde el club nos preguntan todos los días cómo estamos y desde Sanidad también nos avisan del proceso, Además, en unos días vendrá un sanitario para ver cómo está la situación y si continúo con síntomas deberé seguir aislado».Sobre las precauciones que se adoptan en Alemania contra el Covid-19, Guardiola subraya que «no está tan restringido todo como sucede en España, donde cada dos por tres están saliendo casos nuevos, y eso que en suelo español está más controlado todo que en Alemania, y creo que aquí van a salir más casos porque la gente sigue yendo a trabajar. Solo los colegios y restaurantes han cerrado».«Creo que hay que tener un poco más de, ya que los aeropuertos de Alemania siguen abiertos, aunque las fronteras están cerradas, pero la gente puede seguir teniendo contactos normales entre las personas. Veo que en España está un poco más controlada la situación, y espero que dentro de poco, si todos cumplimos con las normativas, podremos volver a la normalidad», indicó.«Hay que ser responsables y conscientes de lo que nos está pasando y seguir con esta rutina un poco fuera de lo común, pero hay que hacer caso a las autoridades para que cuanto antes se vaya esta pesadilla. Mucho ánimo para todos desde Alemania», concluyó.El contagio de Guardiola, confirmado por él mismo en su cuenta de Instagram, desató una ola de adhesiones en el deporte español. «¡Mucho ánimo, Gede!», escribió en su Twitter la Federación Española de Balonmano.