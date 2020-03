Juan Carlos Navarro elegido para el equipo de la década 2010-2020

El legendario escolta del Barça Juan Carlos Navarro ha sido incluido por la Euroliga en el equipo de la década (2010-2020), convirtiéndose así en un caso excepcional en la historia de la competición, pues anteriormente ya había formado parte del mejor equipo de la década anterior (2000-2010).

La votación de aficionados, medios de comunicación, jugadores y entrenadores ha llevado a esta elección del exjugador azulgrana, que debutó en el primer equipo en noviembre de 1997 y anunció su retirada el 17 de agosto de 2018, con 38 años.

En la Euroliga fue el primer jugador en romper la barrera de 3.000 y 4.000 puntos en la historia de la competición y hoy en día sigue siendo el líder histórico de la Euroliga en tiros de tres puntos, con 623.

El escolta de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) abrió la segunda década de este siglo con una de sus mejores campañas de la Euroliga, llevando al Barça a un récord de 20-2 en la temporada 2009-10. Esa sigue siendo la tasa ganadora más alta (90.9%) de cualquier equipo en este siglo.

Navarro terminó ese curso anotando 24 y 21 puntos en el tercer y cuarto partidos de los 'play-off' en la pista del Real Madrid, al que el Barça eliminó.

En la Final a Cuatro disputada de París, sumó 10 puntos en la victoria en la semifinal contra CSKA Moscú (64-54) y 21 en el triunfo en la final sobre Olympiacos (86-68), siendo elegido MVP de la Final Four.

Posteriormente jugaría tres Final Four más: 2011-12 (Estambul), 2012-13 (Londres) y 2013-14 (Milán). Fue elegido para el primer equipo de la EuroLiga en 2009-10 y 2010-11, y al segundo Equipo en 2011-12 y 2012-13. También fue designado MVP del mes en abril de 2010 y enero de 2011.

"La Euroliga me ha ayudado a ser mejor jugador, no tengo ninguna duda al respecto. Y me siento un privilegiado de haber podido ganar los dos títulos de Euroliga para nuestro club (2002-2003 y 2009-2010)", señalaba al final de su dilatada trayectoria.

Juan Carlos Navarro registró casi la mitad de los puntos de su carrera (1.923) en la pasada década. Dio 453 asistencias y fue noveno con 317 tiros de tres puntos a pesar de retirarse al final de la temporada 2017-18.

Fue el máximo anotador de todos los tiempos de la Euroliga al final de la década, con 4.152 puntos. Vassilis Spanoulis le superó el 2 de enero de 2020.