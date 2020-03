El coronavirus para todo el fútbol

LaLiga anunció ayer que ha acordado el aplazamiento de al menos las dos próximas jornadas en Primera y Segunda División, después de conocerse que el Real Madrid ha decretado la situación de cuarentena por el positivo de un jugador de su equipo de baloncesto, Trey Thompkins. «Ante las circunstancias conocidas esta mañana [por ayer], referidas a la cuarentena establecida en el Real Madrid y los posibles positivos en jugadores de otros clubes, LaLiga considera que se dan ya las circunstancias para que se siga con la siguiente fase del protocolo de actuación contra el Covid-19. En consecuencia, de acuerdo con las medidas establecidas en el Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo, acuerda la suspensión, al menos, de las dos próximas jornadas», indicó en un comunicado oficial.

La decisión, según indicó, será revaluada tras la finalización de las cuarentenas decretadas en los clubes afectados y de otras posibles situaciones que pudieran darse.

LaLiga, que hace 48 horas y tras las medidas de prevención decretadas por el Gobierno decidió inicialmente que las dos próximas jornadas se jugaran a puerta cerrada, procedió a comunicar este jueves el aplazamiento a la Federación Española de Fútbol (RFEF), al Consejo Superior de Deportes (CSD) y a los clubes, como organizadora de la competición.

La suspensión de la competición en Primera y Segunda llega, pues, un día después de que la Federación Española suspendiera todas las competiciones de ámbito estatal, es decir, desde Segunda B hacia abajo en el fútbol modesto y fútbol sala. Poco después, la mayoría de las federaciones autonómicas hicieron lo propio en las categorías regionales de de su competencia y en todo el fútbol base.

El anuncio de LaLiga se produjo después de que el Real Madrid confirmara ayer un positivo por coronavirus de su jugador de baloncesto Thompkins tras un control médico y de que el club blanco decretara la situación de cuarentena, por lo que los jugadores tanto de la plantilla de baloncesto como de la de fútbol abandonaron la ciudad deportiva de Valdebebas. Todo apunta a que Thompkins pudo contagiarse en el reciente partido de Euroliga que disputó el Real Madrid a puerta cerrada en Milán frente al Armani.

Tras confirmarse el aplazamiento de las dos próximas jornadas en Primera y Segunda, el fútbol español se detiene en su totalidad a la espera de la evolución de la pandemia y se prepara para afrontar cualquier escenario y tomar las decisiones que sean proporcionales y oportunas.

El presidente de la Federación, Luis Rubiales, destacó ayer la «unión» mostrada por todo el fútbol, incluido el profesional, que «se ha sumado por responsabilidad» a la suspensión de las competiciones, y anunció que el próximo día 25 se volverá a evaluar la situación y tomar las decisiones oportunas que aún no pudo especificar, tan solo asegurar que se seguirá trabajando para responder como la ocasión lo precise.

«En un momento difícil todo el fútbol está siendo solidario, desde los benjamines a los más grandes de nuestro deporte. Estoy satisfecho porque el fútbol profesional se suma al camino que desde hace días empezó la Federación que prima la salud de las personas y la integridad de la competición», dijo Rubiales, después de que LaLiga anunciara su aplazamiento.

El presidente dijo no estar preocupado por las futuras elecciones a la presidencia de la RFEF, que podrían verse afectadas y no quiso profundizar sobre la posibilidad de que no se pudiera reanudar la competición liguera. «En cualquier caso tenemos que hacer una reflexión de tranquilidad dentro de la enorme dureza que tiene para todo el fútbol en España esta situación», advirtió Rubiales, que recalcó que «todo el fútbol está satisfecho de cómo ha actuado la Federación», que ha «optado por la vía de la salud, de la integridad», así como señaló que ese caso no se ha producido, aunque están barajando «cuatro niveles diferentes, desde el rojo hasta el verde».

«Ese es el rojo, no poder terminar, no es ahora el momento. Cuando llegue daremos cumplida información», manifestó el presidente de la RFEF, quien añadió: «Estamos trabajando, viendo protocolos, trabajando con otras federaciones, con la UEFA. Es tan importante trabajar en todos los escenarios como no sobresaltarnos. Hay que estar tranquilos y hacer nuestro trabajo».