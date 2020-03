El HLA Alicante cancela los entrenamientos de todos sus equipos

Toni Gallego, presidente del HLA Alicante, anunció que el primer equipo ha suspendido todos los entrenamientos hasta el lunes por el coronavirus y que ninguno de los equipos de categorías inferiores competirá mientras dure la situación de crisis. "La salud es lo primero y hay que tomar una serie de medidas. Hay que cumplir todo para salir cuanto antes de todo esto", ha señalado el dirigente lucentino. "Ha imperado la cordura y la Federación decidió parar la competición como están haciendo en todas las disciplinas. Hemos hablado con los jugadores sobre lo que tienen que hacer como precaución, que al final es lo básico como lavarse mucho las manos, evitar aglomeraciones e intentar hacer una vida más sedentaria de lo normal para no colapsar la Navidad", explicó Gallego.

Sobre la base ha dicho que el club "ha tomado la determinación de parar todos los entrenamientos e informar a los niños que no se junten para jugar en parques etc". "Nuestros equipos no van a jugar".

Tampoco se sabe hasta cuando se parará la competición. "Se para la Liga hasta nueva orden", señala.