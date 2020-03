El BM Elda descarta nuevos casos de coronavirus porque el afectado no está con el equipo desde el 28-F

El contagiado evoluciona favorablemente en su casa y la Federación suspende todos los partidos de categoría nacional.

El jugador del equipo de balonmano del Centro Excursionista Eldense que dio positivo por coronavirus continúa confinado en su domicilio, pero ha experimentado una mejoría del brote, según fuentes del conjunto eldense, aunque todavía seguirá en observación por un período de varios días hasta que las pruebas confirmen su recuperación.

En ese sentido, Guillermo Tendero, director deportivo y vicepresidente del Balonmano Elda- CEE, asegura que el jugador, cuya identidad no ha trascendido, lleva alejado de la plantilla desde el pasado 28 de febrero cuando jugaron en casa contra el Águilas. En los primeros días de marzo, cuando llegaron algunos amigos suyos que viajaron a la Feria de Milán, fue cuando sintió los síntomas y desde el pasado viernes permanece aislado en su domicilio, bajo la pertinente vigilancia médica.

El jugador eldense afectado por coronavirus ya no entrenó durante toda la semana pasada, ni jugó el último partido de Liga disputado el pasado sábado en Alicante ante el Horneo Sporting, por lo que no ha estado en contacto presencial con sus compañeros. Mientras, el equipo se ha entrenado con normalidad esta semana de cara al derbi fijado inicialmente para el próximo domingo, pero que finalmente no se disputará en la fecha prevista porque la Federación Española de Balonmano suspendió ayer por el coronavirus hasta el próximo día 23 todos los partidos de categoría nacional, como es el caso de la Primera Estatal-grupo E, al que pertenece el Elda y otros siete equipos de la provincia: el Elche, Servigroup Benidorm, Agustinos Alicante, Sant Joan, Hispanitas Petrer, Horneo Sporting Alicante y Torrevieja.

A su vez, la Federación de Balonmano de la Comunitat Valenciana suspendió todos los actos previstos y competiciones territoriales con motivo del COVID-19.

El BM Benidorm cancela hasta los entrenamientos



El BM Benidorm, que aún disfruta de la dulce resaca del subcampeonato de la Copa del Rey conquistado el pasado domingo en Madrid ante el Barça ha suspendido los entrenamientos tras la decisión de la Federación Española de cancelar todos los partidos de categoría nacional hasta el próximo día 23. El equipo benidormense, que mañana tiene prevista una recepción en el Ayuntamiento, jugaba este domingo en Valladolid y el fin de semana siguiente en casa.