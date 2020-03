La UEFA aplaza el Sevilla-Roma y el Inter-Getafe

La UEFA ha confirmado este miércoles a través de un comunicado que los partidos Sevilla-Roma e Inter-Getafe, correspondientes a la ida de los octavos de final de la Liga Europa, no se disputarán este jueves como estaba previsto por la propagación del coronavirus.



"A la vista de las restricciones de viajes entre España e Italia impuestas por las autoridades españolas", ambos partidos no se disputarán este jueves, señala el máximo organismo futbolístico europeo, que apunta que posteriores decisiones sobre ambos encuentros serán comunicadas a su debido tiempo.



Al margen de estos dos partidos, se disputarán a puerta cerrada los duelos entre el Wolfsburgo germano y el Shakhtar Donetsk ucraniano y entre el Olympiacos griego y el Wolverhampton Wanderers inglés.



El anuncio se produce horas después de que el Roma informase de que no viajaría a Sevilla para enfrentarse al conjunto de Julen Lopetegui porque no tenía la autorización del Gobierno español, que bloqueó hasta el 25 de marzo los vuelos directos procedentes de Italia como medida de precaución por la difusión del coronavirus.



"El Roma no irá a España para el partido de Liga Europa contra el Sevilla por falta de autorización de las autoridades locales. La UEFA dará más detalles", rezaba el mensaje oficial publicado por el Roma en Twitter.



Aggiornamento: la @UEFA ha comunicato che la nostra partita di @EuropaLeague contro il @SevillaFC non si giocherà domani.



Ulteriori decisioni verranno rese note successivamente.#ASRoma pic.twitter.com/e748SkSWHC — AS Roma (@OfficialASRoma) March 11, 2020

El Getafe no tenía pensado viajar a Milán

El conjunto romanista, que se entrenó este miércoles en el centro deportivo de Trigoria, tenía previsto viajar a Sevilla en un vuelo chárter que iba a salir del aeropuerto de Fiumicino a las 15.30 locales (14.30 GMT).El Roma estuvo en contacto con la UEFA a partir de la tarde de este martes, después de que se hiciera oficial la decisión del Gobierno español dea causa de la emergencia por el coronavirus.y sin la presencia de medios de comunicación en el Ramón Sánchez Pizjuán a la espera de conocer noticias. Tras la sesión, el técnico del conjunto hispalense, Julen Lopetegui, afirmó, antes de conocer la imposibilidad del Roma de viajar, que ante "situaciones extraordinarias no se puede poner nadie de perfil".Sobre la decisión de jugar a puerta cerrada, que afectaba a este partido europeo, al derbi del domingo del Sevilla contra el Betis y a la siguiente jornada de LaLiga, afirmó que "lógicamente" desearían que fuera "con público, que es lo que da sentido al fútbol", aunque también entiende que "Mientras tanto, el Getafe, a través de su presidente,, ya informó la noche del martes de que no tenía pensado viajar a Milán y lo ratificó la mañana de este miércoles. El máximo mandatario del club azulón atendió a los medios de comunicación en las puertas del Coliseum Alfonso Pérez y confirmó que su equipo"No vamos a jugar, a Italia no vamos a viajar, eso ya está decidido. He convocado una reunión a las 16:15 horas con los capitanes y el entrenador y contaré la decisión del club.", declaró.Asimismo, indicó que tenía el absoluto apoyo de su entrenador,, y reconoció que no le daría igual que le eliminaran por no viajar a Milan para enfrentarse al Inter. "Yo quiero jugar, pero si no queda más remedio, por encima de todo está la salud de mis aficionados y de mis futbolistas. Es una decisión que tiene que tomar la UEFA. Nosotros creemos que no debemos ir", manifestó.Para Torres, la solución seríao que se aplace y se juegue en otra fecha. "Cualquiera de las dos decisiones, sin ningún problema", dijo. Respecto a los partidos sin público de Liga, informó de que su club va a respetar el plazo de los dos encuentros de Liga más el parón de selecciones y dejó claro que no hay que mezclar competiciones.