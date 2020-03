Jacobo Guijarro denuncia al Baloncesto Elda

El técnico vallisoletano Jacobo Guijarro Garrido fue destituido como primer entrenador del Baloncesto Elda en la primera quincena del pasado mes de octubre: "Me cesaron porque no encajaba en la filosofía del club", aseguró el preparador verdinegro tras su destitución.

Desde entonces, Jacobo Guijarro ha mantenido conversaciones con el club tratando de encontrar un acuerdo para retirar la denuncia: "He llamado varias veces a directivos del club para alcanzar un acuerdo y retirar la denuncia pero han sido todo largas", asegura el preparador,

Según Guijarro Garrido firmó por una temporada por el Club Baloncesto Elda a razón de 1.200 euros, que por nueve mensualidades hacen un montante de 10.800 euros: "Sólo cobré la mensualidad de septiembre por lo que reclamo las ocho restantes, 9.600 euros", afirma el técnico.

Guijarro también subraya que "hemos presentado una denuncia en la Inspección de Trabajo porque no estaba dado de alta en la Seguridad Social, como sucede con otros entrenadores, y presentamos todas las pruebas que hemos podido aportar".



JOXAN BOTAS

Por su parte, el preparador bilbaíno Joxan Botas Pedrero asegura haber llegado a un acuerdo con el club verdinegro para rescindir su contrato que le ligaba al Baloncesto Elda: "Me voy contento y lo único que puedo decir es que he cobrado y he firmado el finiquito pero no puedo hablar más hasta el mes de junio porque existe una cláusula de confidencialidad", afirma.