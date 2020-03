«El club fue valiente para fichar a Pitts cuando nadie se atrevía»

«Nosotros tuvimos valor», afirma.

El HLA Alicante va muy en serio. Cuarto con las mismas victorias que el Coruña, tercero, y a solo dos de la plaza de ascenso directo a la ACB. Restan diez partidos y el equipo lucentino no baja el pistón. Victoria de mérito en Almansa ante un rival que siempre presenta batalla. « Los dos primeros cuartos íbamos detrás de ellos, pero nuestro equipo compite aún no estando bien. El tercer cuarto marca el partido por cómo hemos salido, contamos con jugadores con talento y al final van apareciendo», señaló el técnico, que vivió un ambiente parecido «a un partido de 'play-off'». «Es un campo en el que la afición lo vive, se entrega... Las defensas han sido capaces de imponerse».

«Le damos mucho valor a lo que estamos haciendo, pero sobre todo al trabajo diario que hacen los jugadores, siempre quieren y al final salen las cosas. Forma parte de esta racha. En esta dinámica muchos partidos te vienen de cara por estar así. Solo les pido que sigamos igual, como nuestro tercer y cuarto puesto», afirmó Rivero que se explayó con la actuación de Justin Pitts: « Es un jugador muy importante para nosotros. Es el mismo que nosotros encontramos en Plata lesionado y que se le ofrece a mucha gente y nadie se atreve. Nosotros nos atrevemos y el médico nos dice que está OK en cuanto seamos capaces de recuperarle. Muchos lo vieron y no dieron el paso. Nosotros hemos sido valientes y le hemos ayudado a que siga creciendo. Me alegro que lo tengamos nosotros porque nos lo merecemos. Otra cosa será que podamos mantenerlo, que seguramente será que no, pero el chaval está eternamente agradecido por cogerlo cuando estaba lesionado en Alemania y lo cortan. El club tuvo mucho valor para dar ese paso. Nosotros vimos el talento que tenía y otros muchos equipos también, pero sí, hay que cogerlo lesionado. El mérito es suyo por el talento que tiene».

En cuanto al futuro, Rivero sigue sin querer hablar de objetivos a largo plazo cuando fue preguntado por las posibilidades de tener el factor cancha a favor en el «play-off». «No lo veo, nos marcamos las cosas a muy corto plazo, pero no funcionamos así y en el momento en el que lo hagamos vamos a perder sin ser nosotros», explicó el técnico, que valoró el trabajo de sus jugadores. «Es un éxito de ellos que se lo merecen todo. Si nos respetan las lesiones vamos a seguir trabajando bien hasta el final», señaló.

«Es difícil jugar en Almansa porque la afición aprieta mucho, pero vayamos donde vayamos nos sentimos en casa y eso nos ayuda mucho. Los jugadores se sienten contentos cuando ven a nuestra afición», respondió el técnico acerca de la afición lucentina, ya que buena parte de ella viajó a Almansa pero no entró por estar en desacuerdo con la política de precios del conjunto manchego. Ahora espera el Coruña este jueves (20.45) en el Ferrándiz.