El BM Benidorm toca el cielo de la final de Copa

Un gol en el último segundo de la prórroga del argentino Pablo Simonet permitió al BM Benidorm prolongar su sueño, tras certificar este sábado, en su primera participación en una fase final de la Copa del Rey, para la gran final, al imponerse por 27-28 al Liberbank Cuenca.

Simonet, que suena con fuerza como uno de los posibles refuerzos del conjunto conquense para la próxima temporada, resolvió con un imponente cañonazo un eléctrico partido, que parecía irremediablemente destinado a una segunda prórroga.

Pero si un gol, igualmente en el último segundo del tiempo reglamentario de Natan Suárez -exjugador de Agustinos Alicante-, uno de los grandes protagonistas de la semifinal, privó del triunfo al Benidorm, el gol de Simonet premió el tesón de un conjunto alicantino por el que nadie apostaba antes del inicio del torneo.

El Benidorm se empleó a fondo en defensa para frenar al Cuenca. Efe

Un cartel de "invitado" que los de Fernando Latorre ya cuestionaron con su triunfo sobre el Bidasoa en los cuartos de final y con el que hoy acabaron definitivamente, con todo merecimiento, con su victoria sobre el Liberbank Cuenca, finalista el pasado año, tras una lucha sin cuartel.

Nada extraño, cuando sobre la pista se encontraban auténticos "gladiadores" como el argentino Pablo Vainstein, uno de los iconos del Liberbank Cuenca, o su compatriota Pablo Simonet, la pieza sobre la que gira todo el juego ofensivo del Benidorm.

Con los dos equipos dispuestos a no conceder ni un sólo centímetro en defensa, cada ataque se convirtió en una batalla, en la que ni los de Lidio Jiménez, ni los de Fernando Latorre hicieron prisioneros.

Alegría del BM Benidorm tras su histórico acceso a la final en la Caja Mágica de Madrid. Efe

Tal y como quedó claro con el apenas minuto y medio que tardó en ver su primera exclusión del partido el lateral croata del Liberbank Cuenca, Kristijan Eskericic.

Pero es que ninguno de los dos equipos estaban dispuestos a ofrecer la más mínima concesión y mucho menos los dos porteros, el argentino Leo Maciel y el brasileño Leonardo Terçariol que no tardaron en convertirse en los auténticos protagonistas del partido.

Y es que si Maciel se encargó de sostener al Cuenca con sus paradas, incluidas dos a lanzamiento de penalti, en el arranque de partido, Terçariol impidió con sus intervenciones, que el Benidorm se descolgase en el marcador en el tramo final del primer tiempo.

Treinta minutos iniciales que se cerraron con tan sólo trece tantos -un raquítico 7-6 a favor del Liberbank Cuenca- que reflejaron mejor que nada la intensidad defensiva de los dos equipos.

Un férreo control al que apenas pudieron escapar el argentino James Lewis Parker, autor de tres dianas para el conjunto alicantino en la primera mitad, y el brasileño Leonardo Dutra, que firmó dos de los siete goles del conjunto conquense.



Pero para poder mantener una intensidad defensiva como la que mostraron los dos equipos en el primer tiempo, se necesita una profundidad de plantilla de la que carece el Benidorm, que ya afrontó el encuentro con tan sólo catorce efectivos, dos menos que su rival.

Un cansancio que aprovechó como pocos el central Natan Suárez, que con sus explosivas penetraciones, permitió al Liberbak Cuenca situarse con una ventaja de tres goles (13-10) a los diez minutos de la reanudación, que parecieron sentenciar al Benidorm.

Pero la "cenicienta" del torneo, como no dudó en calificar a su propio equipo el técnico Fernando Latorre, no estaba dispuesto a que su "baile" terminase tan pronto y se aferró a la pista con todas sus fuerzas.

Una fe que ejemplificaron como pocos el lateral Adrián Nolasco y, sobre todo, el extremo Josep Folqués, que al igual que Natan Suárez demostró este sábado el porqué de su condición como dos de las más firmes promesas del balonmano español.

Y es que los goles de Nolasco y Folqués, que también demostró sus buenas maneras en defensa tanto en el puesto de la lateral como en la posición de avanzado, no sólo sirvieron para igualar la contienda, sino para entrar en los últimos diez minutos de juego con ventaja (18-19) en el marcador.

Una remontada que pareció aturdir al Liberbank Cuenca, a todos menos a Natan Suárez, que se encargó de mantener con vida al conjunto conquense con sus trepidantes acciones.

Y es que por momentos, el tramo final del choque se convirtió en un mano a mano entre Folqués y Súarez, un duelo que pareció decantarse a favor del jugador del Benidorm que puso con un nuevo gol desde el extremo con una ventaja de dos tantos (21-23) a poco más de dos minutos para la conclusión.

Pero ni el Liberbank Cuenca, ni mucho menos Natan Suárez estaban dispuestos a rendirse y tras provocar una pérdida de balón, lograron disponer de un último balón a diez segundos para la conclusión para forzar la prórroga.

Una oportunidad que no desaprovechó Natan Suárez que con una furibunda carrera y un no menos descomunal lanzamiento desde más allá de once metros, que se le escapó entre las manos al portero Leonardo Terçariol estableció el (24-24) que propicio el tiempo extra.

Prórroga en el que tras el protagonismo inicial de los dos porteros, los focos volvieron a centrarse en Natan Suárez y Josep Folques, que con su goles parecían empeñados en forzar una nueva prórroga, que evitó Pablo Simonet (27-28) con su postrero latigazo.

Ficha técnica:

27 - Liberbank Cuenca: Maciel; Manu Díaz (2), Eskericic (1), Lindblad (-), Moscariello (1), Thiago Alves (3) y Sergio López (2) -equipo inicial- Samuel Ibáñez (ps), Dutra (4), Vanstein (-), Doldán (1), Natan Suárez (9, 1p), Baronetto (-), Hugo López (4,2p), Arce (-) y Taravilla (-).

28 - BM. Benidorm: Terçariol; Cabanas (2), Pablo Simonet (5), Mendez (2), Parker (3), Folqués (8, 1p) y Leitao (2) -equipo inicial- Roberto Rodríguez (ps), Basualdo (-), Oliver (-), Lignieres (-), Dorado (-), Grau (1) y Nolasco (5)

Marcador cada cinco minutos: 1-3, 2-4, 3-4, 4-5, 6-6 y 7-6 (Descanso) 9-8, 13-10, 16-14, 18-18, 20-21 y 24-24 (Final) 24-25 (1º parte prórroga) 27-28 (Final prórroga).

Árbitros: García Serradilla y Marín. Excluyeron por dos minutos a Eskericic (2) por el Liberbank Cuenca; y a Grau, Leitao y Oliver por el BM. Benidorm.

Incidencias: Primera semifinal de la Copa del Rey de balonmano disputada en la Caja Mágica de Madrid ante unos 6.500 espectadores.EFE.