Rivero: "No tenemos que creernos nada que no somos"

Rivero: "No tenemos que creernos nada que no somos"

El HLA Alicante puede conseguir este sábado su novena victoria consecutiva en la cancha del Almansa (17.00), un recién ascendido dirigido por el ex del Lucentum Rubén Perelló que presenta dura batalla en cada uno de los partidos. Pedro Rivero no oculta su satisfacción por todo lo que está consiguiendo el equipo. "Estamos muy contentos por cómo están saliendo las cosas y el esfuerzo está siendo recompensado. Estoy orgulloso del trabajo que estamos haciendo", señala el técnico del Lucentum, que huye del cartel de favorito. "No tenemos que creernos nada que no somos. La gente nos ve ahora como favoritos. Piensan que hagamos lo que hagamos vamos a estar en el partido. Eso está bien porque nos tienen mucho respeto pero a veces nos ponen en una posición que a veces no es del todo real.. Estoy contento porque la gente piense que vamos a estar siempre ahí porque eso habla muy bien de nuestro trabajo", afirma Rivero.

"Siendo realistas hay opciones reales de jugar el play off. Ya hay una cierta brecha con el corte. Si se materializa será un premio importante", añlade el entrenador lucentino, que no quiere que al equipo se le exija más de lo que puede.

"Es excesivo pensar en el factor campo en el play off. Vamos paso a paso. Ahora parece que es una obligación y no. Tenemos que seguir haciendo las cosas y que no se convierta en una obligación. Eso viene cuando tienes un equipo preparado para eso como el año pasado que el objetivo era ascender. Este año era salvarse y ya está. Todo lo que venga es fruto del trabajo y no se puede convertir en una obligación".

Sobre el partido en Almansa tiene claro que será "muy complicado". "Ellos nos dan como favoritos absolutos. Como si fuéramos Breogán o Palma. Es un poco trampa. Somos el equipo que tiene la mejor racha pero yo creo que no va a haber tanta diferencia. Los partidos con Almansa son siempre complejos. Te llevan al límite".

Kali. Respeto la decisión de no entrar al partido. La veo coherente porque si ellos creen que es un abuso me parece bien. Es una pena, nos hacen sentir especiales, pero sabemos que irán antes y recibirán al equipo.

Sus jugadores tienen mucha experiencia en la competición.