Triple corona nacional de Ureña

El también colivenc Cáceres, segundo en salto de longitud, superado por Okutu por dos centímetros.

El alicantino de Onil Jorge Ureña, campeón de Europa de heptatlón, consiguió ayer en el Campeonato de España de Orense bajo techo su tercer título nacional, cinco años después del segundo, con 6.143 puntos, a 106 de su récord de España.

Después de ganar, el sábado, los 60 metros lisos en 6.95, la longitud con 7,54, el peso con 14,44 y la longitud con 7,54, Ureña había cerrado la primera jornada con 3.506 puntos, 60 por encima de su récord nacional y con las mejores sensaciones.

Aquél 29 de enero de 2017, cuando acumuló 6.249 puntos en Praga, corrió, el segundo día, los 60 m vallas en 7.85, saltó 5,00 en pértiga y corrió los 1.000 metros en 2:40.06. Sin embargo, ayer en Orense acreditó, respectivamente, 7.91 (el margen sobre el récord se redujo a 45); 4,65 en pértiga (ahí arruinó sus esperanzas de récord) y 2:44.15 en el kilómetro.

Desde 2015 Ureña no hacía la combinada en unos nacionales bajo techo, en los que no ha competido, por lesión en el pubis, el campeón de los dos años anteriores, el canario Jonay Jordán.

«No estoy todo lo contento que esperaba porque las cosas me fueron muy bien el sábado y en la última jornada sólo he saltado 4,65 en pértiga porque no estaba muy centrado», reconoció Ureña tras colgarse la medalla de campeón de España.

«No he conseguido el récord nacional, que era el objetivo, pero me quedo con el respaldo del público, que ha estado increíble, y con que he disfrutado muchísimo de esta competición tan bonita e interesante».

Por otra parte, Jean Marie Okutu (FC Barcelona) recuperó el pasado sábado el título nacional de longitud en pista cubierta al derrotar con un salto de 7,93 al también alicantino de Onil Eusebio Cáceres, que estaba líder a falta del último esfuerzo del atleta gallego.

Cáceres acariciaba su sexto título con los 7,91 metros de la sexta y última ronda, pero Okutu, que había dominado todo el concurso, no se lo consintió. Campeón en 2013, 2014, 2015 y 2016 (y al aire libre en seis ocasiones), el gallego recuperó el cetro con su mejor salto del año.

Cáceres había ganado este año en las reuniones de Karlsruhe (Alemania) y Metz (Francia) y encabeza la lista española del año con una marca de 7,99 metros. Con molestias en el pie derecho, ejecutó un tercero con mucha presión. Había cometido dos nulos y un tercero lo eliminaba. Se fue a 7,75 y se aseguró tres saltos más, aunque no pudo con un ambicioso Okutu.



Doblete de Orlando Ortega

En cuanto al resto del Campeonato de España, Orlando Ortega culminó ayer un doblete sin precedentes en el atletismo español bajo techo al ganar la final de 60 m lisos al día siguiente de haberlo hecho en su especialidad, los 60 con vallas, y anunció proyecto olímpico en 200, antes de que Pablo Torrijos pusiera un brillante colofón a los campeonatos con un récord nacional de triple (17,18).