El Orihuela busca aire y la sorpresa ante el Barça B en su retorno a Los Arcos

El Orihuela regresa esta tarde (17.00) a Los Arcos después de dos salidas consecutivas en las que solo ha logrado un punto de seis posibles, con la intención de volver a la dinámica de la victoria como ya hiciera contra el Hércules (1-0) en su último partido como local el pasado 9 de febrero. Para ello, el entrenador del conjunto escorpión, Gerard Albadalejo, recupera a los jugadores del centro del campo, Rodri, Gilabert y Javi Llor, que se perdieron la última jornada en Llagostera (1-1) por sanción.

También contará con el nuevo fichaje Tito Malagón, que entrará en la convocatoria y podría debutar a lo largo del partido. No obstante, mantiene la duda hasta última hora de jugadores como Cases y Entrena que tienen problemas físicos, así como Antonio que, una vez recuperado de su lesión, está falto de ritmo y es poco probable que entre en la convocatoria.

Ante el Barça B, el Orihuela tratará de romper su dinámica negativa frente a equipos filiales, a los que no consigue ganar. «Cada partido es una historia», opina Albadalejo, que admite que «siempre es difícil jugar contra los filiales porque tienen futbolistas escogidos para jugar en Primera, de los mejores clubes del mundo, lo que siempre tiene un plus de dificultad». Pero advierte que en el Orihuela han preparando el partido «de la mejor manera sabiendo en lo que somos fuertes, y en esa línea, intentaremos que afloren los aspectos del juego en los que somos mejores y, en los que somos inferiores, que ellos no puedan sacar partido».

La clave para vencer al filial del Barça está, según el técnico, en hacer un partido «en el que marquemos el ritmo y que las cosas sucedan en el área del Barcelona y no en la nuestra. Intentaremos atacar y dejar nuestra portería a cero porque eso nos acercaría al triunfo».