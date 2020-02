La octava maravilla

El equipo de Pedro Rivero ya suma ocho victorias consecutivas y se sitúa tercero en la clasificación.

La LEB Oro también se le queda pequeña a un Lucentum colosal que ya suma ocho victorias consecutivas que le hacen dormir en la tercera posición a falta de la jornada del fin de semana. El HLA no lo tuvo tan fácil como en otros partidos y el Lleida le puso en serios aprietos, sobre todo en los dos primeros cuartos en los que impuso un ritmo que no le iba bien al equipo de Pedro Rivero. Sin embargo, ahí estaban Fall y Chumi Ortega para desbloquear la situación e ir desgastando poco a poco al conjunto de Gustavo Aranzana. El partido se rompió en el último cuarto en el que el Lleida no pudo mantener el ritmo que puso el Lucentum ni la defensa a la que estaba siendo sometido.

Fall es mucho Fall en la pintura y nadie en esta competición se encuentra a gusto con la presencia del senegalés en las inmediaciones de la canasta. A base de constancia, de un bravo Álex Galán y de la fe de todo el equipo, el HLA se queda a un paso de certificar su clasificación para el «play-off» y la próxima «guerra» estará en conseguir el factor cancha a favor. Todo es posible con este equipo. Y con esta afición. De nuevo más de 3.500 seguidores en las gradas empujaron a un equipo que todavía no sabe lo que es perder en 2020. Auténtico lujo de Lucentum que ya suma 15 victorias, muchas más de la que se hubieran firmado el pasado verano.

Esta vez no fue Pitts el héroe. No fue su mejor partido pero acabó con 9 puntos y 7 asistencias. Rivero optó durante muchos minutos por jugar con dos bases e incluso con un solo pívot. El técnico fue buscando la fórmula de acabar con un Lleida que resistió bien hasta el descanso. No pudo conseguir más de tres puntos de renta. El HLA le impidió que se lo creyera con un Chumi Ortega omnipresente (robó cuatro balones) y anotador (12 puntos) y con Fall espectacular (14 puntos y 11 rebotes). El pívot fue la auténtica pesadilla del rival en ataque y en defensa con tres tapones, obligando a los jugadores del Lleida a jugar lejos de la canasta ante la amenaza de caer en sus brazos.

La victoria fue muy trabajada. Hubo que sobreponerse a un mal día en el tiro con una buena defensa. Tras un inicio alocado con dos minutos sin anotar nadie, comenzó un intercambio de canastas que se prolongó durante todo el primer cuarto. La producción ofensiva del HLA venía de la mano de Fall, que desde el principio trató de explicar sus intenciones. Stutz prometía hacer daño pero finalmente se quedó en 12 puntos con muchos fallos provocados por la defensa lucentina. 18-21 al final de un primer acto de reconocimiento.

Salió con fuerza el equipo alicantino en el segundo cuarto. Tapón de Fall, triple de Pitts y otro de Schmidt al enésimo intento. Con todo, el HLA no se fue del partido ni mucho menos. El Lleida aprovechaba bien sus armas para evitar que el partido se rompiera.

Tras varias jugadas de tensión con los árbitros por decisiones polémicas, los lucentinos consiguen un parcial de 6-1 con Nacho Díaz y Thiam que dan al HLA su mayor ventaja en la primera parte (36-32) para llegar al descanso con buenas sensaciones.

Todo apuntaba a que el choque estaba predestinado a estar igualado hasta el final, pero nada que ver con la realidad. El Lucentum tuvo un final plácido y nunca temió por la victoria, algo a lo que ya está más que acostumbrado.

El tercer cuarto marcó el destino final. No empezó bien para el HLA con muchos fallos en el tiro y el 40-40 dejaba todo por decidir. Los triples de Llompart y Chumi tuvieron respuesta en el Lleida, pero fue la última resistencia que tuvo el Lucentum hasta el final.

Álex Galán comenzó a tomar protagonismo. El HLA se fue calentando por momentos aunque Schmidt seguía pasado de revoluciones y como cada partido hacía perder demasiados balones.

De nuevo Fall emerge con otro soberano tapón para dejar enfilada la victoria con un 54-47 y el último cuarto por disputarse.

Festival del Lucentum en los últimos diez minutos en los que nunca dio esperanzas al Lleida. Los de Gustavo Aranzana ya no tenían energía para aguantar el altísimo ritmo que imprime su rival, algo habitual en el Pedro Ferrándiz donde el HLA solo ha perdido dos partidos esta temporada.

Nadie puede con este equipo. Ocho victorias consecutivas que le dan el tercer puesto de la clasificación. Sigue sin tener techo. Nadie quiere pronunciar la palabra ascenso. Pero...

La peña Kali Nord ofrece el «Importante» a todo el pabellón



La peña Kali Nord ofreció el premio «Importante» que INFORMACIÓN le entregó hace una semana a todo el Pedro Ferrándiz. Los aficionados lucentinos saltaron a la pista en el pequeño descanso entre el primer y el segundo cuarto y ofreció el reconocimiento a los más de 3.500 seguidores que poblaban las gradas. Sin duda la peña Kali es el alma de un Lucentum que lucha por regresar a la máxima categoría.