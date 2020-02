El HLA Alicante da un paso de gigante hacia el "play-off" (67-55)

La LEB Oro también se le queda pequeña a un Lucentum colosal que ya suma ocho victorias consecutivas que le hacen dormir en la tercera posición a falta de la jornada del fin de semana. El HLA no lo tuvo tan fácil como en otros partidos y el Lleida le puso en serios aprietos, sobre todo en los dos primeros cuartos en los que impuso un ritmo que no le iba bien al equipo de Pedro Rivero. Sin embargo, ahí estaban Fall y Chumi Ortega para desbloquear la situación e ir desgastando poco a poco al conjunto de Gustavo Aranzana. El partido se rompió en el último cuarto en el que el Lleida no pudo mantener el ritmo que puso el Lucentum ni la defensa a la que estaba siendo sometido. Fall es mucho Fall en la pintura y nadie en esta liga se encuentra a gusto con la presencia del senegalés en las inmediaciones de la canasta. A base de constancia, de un bravo Álex Galán y de la fe de todo el equipo el HLA se queda a un paso de certificar su clasificación para el "play-off" y la próxima guerra estará en conseguir el factor cancha a favor. Todo es posible con este equipo. Y con esta afición. De nuevo más de 3.500 seguidores en las gradas. Y un detalle, la peña Kali Nord ofreció el Importante de INFORMACIÓN a todo el Pedro Ferrándiz. Que no pare la fiesta.