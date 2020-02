El equipo HLA

En 1972, un comando compuesto por cuatro de los mejores hombres del ejército americano fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y se los encuentra, quizá pueda contratarlos. Imposible no reconocer la secuencia inicial del equipo A, que inmediatamente nos evoca una cascada de recuerdos de aquella década en que la televisión pública tenía solamente dos cadenas y no existían las privadas. Imposible tampoco olvidar la música de la cabecera de aquella mítica serie. Pero no se pongan nostálgicos, que en Alicante tenemos la suerte de contar con nuestro equipo HLA. No escaparon de la guerra de Vietnam, pero el comando de doce hombres que compone la plantilla del Lucentum sabe lo que es sobrevivir a la batalla. No tenemos en el grupo ningún piloto loco, como lo era el capitán Murdock, pero algunos de nuestros jugadores hacen auténticas locuras, como meterse en el top 5 de la LEB Oro con uno de los presupuestos más bajos de la categoría o liderar un puñado de estadísticas de asistencias, tapones, rebotes o valoración. Saben escapar de las situaciones más complicadas empleando las herramientas que encuentran a su alcance: canastas imposibles sobre la bocina, defensas asfixiantes, ganchos a diestra y siniestra y bloqueos desesperantes. Inventan líneas de pase en los rincones más insospechados.

Como aquel Fénix del equipo A, más de uno tiene su parte de rompecorazones... capaz de conquistarnos con su selección de tiro y su puntería; con su garra o con sus espectaculares mates. Y no se crean... también encontrarán a algún jugador que tiene miedo a volar, y cuyo parecido con M. A. Baracus es ese que están pensando. Aquella furgoneta negra con una diagonal en rojo es ya parte de los recuerdos de nuestra infancia y adolescencia. Un mito para quienes fuimos niños en los ochenta. Pero fuera de la pantalla, hoy en día, no tenemos que buscar muy lejos para encontrar un grupo de hombres capaces de deleitarnos con su destreza, cautivarnos con su astucia y hacernos vibrar con sus triunfos. No tienen más que venir esta noche al Pedro Ferrándiz para comprobarlo en el partido contra Força Lleida. Y no olvidamos aquellas mágicas palabras del coronel John Smith, al que todos recordamos como Hannibal. Dicen por ahí que también a Gallego y Adriasola, ideólogos de este equipo HLA, les encanta que los planes salgan bien.