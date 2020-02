Rivero: "Ante el Lleida es un partido más, no pienso en que puede ser la octava seguida"

El HLA Alicante regresa a la competición este viernes (20.45) ante el Lleida en el Pedro Ferrándiz en busca de su octava victoria consecutiva. Pedro Rivero, técnico del conjunto lucentino, cree que el parón no tiene porqué afectar. "Nos ha servido para recuperar a gente con molestias y Patrick ya está incorporado al grupo a un 80-90 por ciento", ha señalado el entrenador, que no quiere darle muchas vueltas a la racha que lleva el equipo: "Suena mucho la cifra de poder conseguir la octava victoria consecutiva, pero es un partido más. No lo contaríamos así si la conseguimos, pero es un partido importante que nos hemos puesto como objetivo".

Rivero espera "un Lleida super duro". "Desde la llegada del nuevo entrenador han simplificado cosas. Son muy intensos aunque con una rotación corta pero agresiva. En casa tenemos muchas armas y esperemos contrarrestarles", afirma el técnico, que ve muy bien físicamente al equipo. "Está en un punto buenísimo. En algún momento imagino que nos vendrá algún bajón. Es cierto que cuando ha habido alguna lesión se resiente la gente pero no tenemos porqué no estar bien hasta el final", señala.

El técnico tiene claro las claves para el partido: "Tenemos que ser nosotros mismos y llevar un ritmo alto. Es un equipo que pelea en la zona de abajo y siempre dan sorpresas como se está viendo en la competición.

Nosotros la presión nos la metemos nosotros y tenemos que seguir exigiéndonos lo mismo. No podemos aflojar si estamos funcionando bien así".

Del desarrollo de la competición a Rivero le sorprende que "equipos con mucho potencial estén sufriendo más de la cuenta, y eso habla bien de nosotros". "El nivel de la liga es alto y algunos equipos están sorprendidos a los demás.