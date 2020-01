Rivero: "El HLA Alicante aspira a salvarse y no cambio el objetivo"

Los pies en el suelo en el mejor momento de la temporada. El entrenador del HLA Alicante, Pedro Rivero, mantiene que el objetivo de su equipo sigue siendo la permanencia en la Liga LEB Oro, a pesar de sumar tres victorias consecutiva y un total de 10 triunfos que le aseguran virtualmente la salvación.

"Yo no voy a cambiar ningún objetivo. Eso sí, si se consigue, miraremos otras cosas, pero no variaré porque no había dos objetivos en la pretemporada. Sólo había uno, que es salvarse, y todo lo que venga después será para disfrute de la gente, nuestro y de la directiva", ha declarado este viernes Rivero en vísperas de recibir el viernes (20.15) al Melilla, uno de los aspirantes al ascenso.

"Pero no voy a poner otro objetivo porque no es real. Cuando llegue ese momento pensaremos en otras cosas, aunque no será otro objetivo, sino seguir trabajando hasta donde nos llegue", ha añadido.

El preparador lucentino tiene a punto a toda su plantilla para medirse en el Pedro Ferrándiz con el que considera el mejor equipo de la LEB Oro en esta 19ª jornada, segunda de la segunda vuelta.

"Viene el equipo que mejor está ahora mismo en la competición. Están haciendo un baloncesto muy atractivo, muy físico, con muchos puntos al contrataque. Han encontrado una identidad muy buena".

El técnico Pedro Rivero da instrucciones durante el partido HLA Alicante-Huesca. José Navarro

El Melilla es sexto en la tabla con 12 victorias y acumula seis triunfos consecutivos. El HLA Alicante es octavo con dos victorias menos.

"Va a ser un rival complejo porque ha sacado los partidos de fuera de casa con mucha solvencia, pero nosotros tenemos nuestras armas y tendremos que plantearles un partido complicado".

Rivero pronostica este viernes un partido diferente del disputado en Melilla en la primera vuelta, en el que el conjunto lucentino se impuso a domicilio el 4 de octubre por un claro 66-83.

"Será un partido distinto del de la primera vuelta, al margen de que tienen jugadores nuevos, al igual que nosotros hemos incorporado a Pep Busquets. Y las dinámicas también han cambiado. En aquel momento les sorprendimos en su primer partido en casa".

Sobre el rival que entrena Alejandro Alcoba, el técnico del HLA pone el acento en su potencial físico en la capacidad de sus jugadores Matulionis y Agada.

"El Melilla me preocupa en general; es un equipo muy físico, que no te dejan jugar tu baloncesto porque ponen un nivel altísimo y si no te acoplas a es nivel físico tienes problemas", explicó.

"Me preocupan especialmente Matiulionis, que es el mejor tirador de la Liga a día de hoy, y Agada, que es capaz de coger un rebote, subir y asistir; es un problema en todas las partes de la cancha".

Rivero se felicita por el creciente apoyo del público alicantino al HLA, al tiempo que reconoce que su equipo está haciendo méritos para recibir ese respaldo de entre 3.500 y 4.000 fieles cada partido.

"Ojalá vivamos otra gran entrada y seamos 3.500 o 4.000; cuantos más, mejor. La gente nos arropa y el equipo está haciendo lo suficiente para que la gente venga".

"Es importante mantener la racha de tres victorias seguidas para confirmar el buen momento que estamos pasando y seguir siendo lo sólidos que somos en casa", ha agregado el preparador lucentino, que destaca el equilibrio de su banquillo entre los titulares y los jugadores que salen desde el banquillo.

"Las rotaciones están siendo importantes durante todo el año. Ha habido partidos en los que los cinco o siete que han entrado después han sumado más puntos que el quinteto inicial. Tenemos la norma, y los jugadores lo saben, de que los que mejor están durante el partido son los que juegan más minutos".

Por último, Rivero mantiene que el HLA ha alcanzado un nivel alto de rendimiento en este arranque de la segunda vuelta, pero está convencido de que aún puede mejorar en aspectos como la continuidad de su juego.

"Puede que el equipo sea ahora más maduro, pero esto es un proceso y al tener tanta gente nueva, cuesta. Al final de la primera vuelta encontramos una identidad muy buena y es la que tenemos que mantener. Y aún somos capaces de sacar algún detalle más; de mantener el ritmo alto durante 30 minutos, en lugar de 26 o 28".