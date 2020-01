Rivero: "Ante el Huesca va a ser un partido complejo, es un equipo muy peligroso"

El HLA Alicante afronta este sábado (20.00) ante el Huesca en el Pedro Ferrándiz un encuentro vital para acercar al equipo a la permanencia. Los alicantinos vienen de perder de forma abultada ante el el líder pero se mantienen en la zona media de la tabla. Pedro Rivero pasó pagina rápidamente de la derrota. "Estuvimos muy bien dos cuartos, siguiendo el guión que queríamos, pero luego nos hacen un 10-0 de parcial y eso ante los equipos que quieren ascender te vienes abajo y se acaba el partido. Ellos disfrutan y nosotros sufrimos", ha afirmado el técnico, que no quiere ninguna confianza ni aunque se gana al Huesca: "Son partidos en los que si sumas ponen un poco de tierra por medio y tienes no lo haces te metes en problemas. Es difícil ahora mismo porque estás a dos del descenso y a dos del sexto puesto. De momento está todo el mundo demasiado parejo. En cuanto al rival, Rivero solo tuvo palabras de elogio." Tienen siete jugadores interesantes, luego sus jugadores nueve o diez no tiense tanto nivel por así decirlo pero sí que tienen gran quinteto. El fichaje de Wintering les ha cambiado un poco la cara. Es un partido complejo". "Es un equipo muy peligroso, jugadores de mucho nivel en la liga pero en casa tenemos un nivel de intensidad alto y hay que conservarlo", añade el técnico.