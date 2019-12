Pedro Almendros no se cansa de pedalear

Pedro Almendros González nació el 17 de abril de 1940 en Higueruela (Albacete), pero de pequeño se trasladó a Elda y a los 16 años se dedicó al ciclismo, convirtiéndose en un consumado escalador. Sin embargo, sus mayores logros los consiguió al competir en categorías de veteranos, ganando diferentes carreras y campeonatos al punto de que en su domicilio almacena más de un centenar de trofeos.

En 1990 conquistó el segundo puesto en la popular Subida a Montjuic (Barcelona). Con 61 años se proclamó campeón de la Copa de España (2001). Ese mismo año tomó parte en el Campeonato del Mundo disputado en Austria y fue sexto en el Europeo celebrado en Mallorca. Además de ganar en dos ocasiones (1986 y 2002) la exigente carrera de la Cresta del Gallo (Murcia). También fue campeón provincial en 2002 y logró la segunda plaza en el Torneo Interclubs de 1985.

Almendros, que también fue director deportivo, tiene bicicletas de montaña, media montaña y de carretera con las que a sus 79 años todavía sale a entrenar "dos veces por semanas por diferentes carreteras". Otros días se ejercita en casa "dando pedaladas a una bicicleta estática" rodeado de maillots, que guarda celosamente con sus correspondientes perchas.

El veterano ciclista asegura: "Entreno para mantenerme en forma. Cada año recorro unos 12.000 kilómetros. Otros ciclistas de mi edad no corren al nivel que tengo" y subraya en ese sentido: "Me hubiera gustado ser ciclista profesional pero no pudo ser", y termina afirmando que seguirá corriendo "mientras el cuerpo aguante, pero teniendo sentido común".