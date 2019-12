Carlos Sainz: "Si lucho por podios la afición española volverá a engancharse a la F1"

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) cree que "este año ha cambiado un poco la mirada de la Fórmula 1" hacia su figura y, aunque ve imposible que vuelva a progresar tanto durante 2020, sí espera "otro paso adelante" que les permita acercarse a los tres equipos punteros, y está seguro de que si llega a luchar por podios regularmente "la afición española volverá a engancharse a la F1".

"Seguro que este año ha cambiado un poco la mirada de la Fórmula 1 hacia mí. Un año tan bueno seguro que se tiene en cuenta: mi primer podio, sexto en el Mundial, colándome entre los tres equipos 'top' en varias carreras... Pero no hay que pararse aquí, hay que pedir a McLaren que siga mejorando ese coche para luchar por cosas más importantes algún día. Va a ser difícil repetir este año, pero confío en que todavía puedo mejorar en varias áreas y en que McLaren dé los pasos correctos", explicó Sainz en una entrevista concedida a Europa Press.

"Si en 2020 damos un paso tan grande como el que hemos dado en 2019 lucharíamos por podios", analizó, aunque aclarando que "en la Fórmula 1 no pasa que un equipo dé dos pasos tan grandes en años consecutivos". "Ojalá demos otro, pero seguramente sea más pequeño. Lo importante es dar el paso y no quedarnos parados", resumió.

Analizando los puntos fuertes de su equipo, considera que son "los mejores de la Fórmula 1 en estrategia". "La pareja de pilotos también es muy buena. Somos buenos en frenada, todavía nos falta mucho en curva. En lo que sí somos los mejores es en las salidas, hemos sido de media el equipo que mejor sale. McLaren tiene cosas muy buenas", enumeró.

En cualquier caso, el madrileño sabe que "los equipos grandes tienen más recursos", lo que se traduce en que "pueden estar desarrollando el coche de 2020 a la vez que desarrollan el de 2021". "Hasta que no llegue la equiparación salarial de 160 millones van a seguir teniendo esa ventaja. Lo importante en McLaren es estar preparados para el gran cambio de normativa en 2021", subrayó sobre "la única oportunidad" que tienen para acercarse a los mejores.

"Mercedes, Ferrari y Red Bull van a seguir dominando, pero los otros equipos tendrán la oportunidad de unirse y ahí es donde McLaren tiene que aprovechar. Va a haber mucho baile de pilotos y es una oportunidad. Y para la F1 porque los nuevos coches están diseñados para una competición más igualada y espectacular y eso es bueno para todos", celebró.



"Me gusta estar donde estoy, me gusta mi curro"

Cumplido su quinto año en la Fórmula 1, Sainz es considerado el segundo mejor español en la historia de la competición solo por detrás del bicampeón mundial Fernando Alonso, después de disputar 102 carreras y sumar un total de 267 puntos a lo largo de este lustro de competición.

"Antes había seis millones de personas que veían la Fórmula 1 en España, era en abierto, Fernando luchaba por el título mundial, la F1 era novedad porque nadie la conocía... Y hubo un 'boom'. Yo creo que si me pongo a luchar por podios la afición española se va a volver a enganchar, no tengo la menor duda", vaticinó.

En cuanto a cómo pasa estos días, Sainz recordó que es "humano" y que hace "excesos en Navidades como cualquier otro". "Me voy a comer todo lo que me puedo comer durante el año, me voy a beber alguna Estrella Galicia más de la cuenta y sobre todo me lo voy a pasar bien con mis amigos y mi novia. Eso sí, a partir del 4 de enero me voy a poner a entrenar a saco y todo eso se olvida. Pasas muy radicalmente de una cosa a la otra", explicó.

En este sentido, avanzó lo que le espera a partir del año nuevo. "Concentración, preparación absoluta, rutina, entrenamiento a saco, vivir en Londres con total disponibilidad para el equipo. Me gusta vivir al lado de la fábrica. Hay pilotos que prefieren vivir en Mónaco, que viajan a la fábrica una vez al mes y con eso les vale. A mí me gusta estar donde estoy, me gusta mi curro", concluyó.