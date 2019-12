Felipe Orts sufre en medio de la exhibición de Van der Poel en Namur

Mathieu van der Poel (Corendon) ha ganado en Namur una nueva prueba de la Copa del Mundo de ciclocross. Lucinda Brand (Telenet Baloise Lions) venció en féminas. Felipe Orts ha ocupado el puesto 22 después de protagonizar un comienzo de carrera muy bueno. Problemas mecánicos y una caída le hicieron perder posiciones, pero tuvo un final de gran nivel, remontando hasta acercarse al top 20. El barro y la lluvia han sido protagonistas de una carrera dantesca en la que los aficionados al ciclocross disfrutaron de un emocionante duelo entre Mathieu van der Poel y Toon Aerts (Telenet Baloise Lions). Al final, el líder del Corendon consiguió la victoria. "Ha sido muy duro. Me he dado una verdadera paliza". comentaba Felipe antes de señalar que "me he caído un buen golpe y me he llevado por delante a varios aficionados. Aquello parecía Vietnam. Del puesto 32 he pasado al final al 22. Tal como se ha puesto la cosa es para estar contento", apuntaba, a continuación, el ciclista vilero.

Tras su participación en Namur Felipe Orts (Teika UCI Team) tiene por delante una Navidad muy ajetreada. Le esperan, antes de acabar 2019, tres carreras por tierras belgas en una semana antes de afrontar en Meilen, Suiza, la lucha por el título en la EKZ Cross. El 26, competirá en otra prueba de la Copa del Mundo en Zolder. Al día siguiente participará en el ciclocross de Loenhout (C1), para terminar 2019 en el de Bredene. A continuación, el día 2, estará presente en Meilen. En esta, en territorio suizo, tendrá un duro pulso con Dieter Vahthourenhout para conquistar la EKZ Cross. Ambos llegan a la última carrera de dicha competición empatados a puntos. El vilero confía en superar al belga. Felipe fue segundo en Aigle y quinto en Hittnau.

En su discurrir por tierras belgas y suizas estará acompañado por los también corredores del Teika UCI Team Marc Cabedo y Gonzalo Inguanzo. El júnior y sub 23 participarán en Zolder, antes de lanzarse al barro en la Azencross y Bedrene. Además, el día 1 de enero se pondrán el dorsal en el Gran Premio Sven Nys que se corre en la localidad de Baal. Inguanzo fue segundo en la edición del año pasado. La expedición del Teika UCI Team establecerá su cuartel general en Baal.

Vania Rico, suma y sigue

Otra victoria para la corredora del Teika UCI Team Vania Rico. Tras ganar la pasada semana la Copa de España de la categoría cadete la ciclista de Tibi ha logrado vencer en el CX de Almirra disputado en Camp de Mirra. "Estoy contenta por el triunfo ya que el circuito era muy duro. He comenzado primera, pero he tenido un pequeño incidente, casi me caigo, y me han adelantado. Enseguida he pasado a dominar la carrera y de ahí hasta llegar primera a meta", comentaba la alicantina nada más bajarse de la bicicleta.

Su compañero de equipo Marc Cabedo se ha impuesto en la categoría júnior. Joan Hernández ha sido tercero y Jordi Constantino cuarto. En sub 23, Sara Bonillo ha sido segunda y Edgar Teno, cuarto. Gonzalo Inguanzo, que iba primero en su categoría sufrió una caída que le ha obligado a abandonar.

Clasificación élite masculino. Copa del Mundo. Namur:

1 VAN DER POEL Mathieu NED 1:05:59

2 AERTS Toon BEL 1:06:54

3 VAN KESSEL Corne NED 1:07:13

4 PIDCOCK Thomas GBR 1:07:30

5 MERLIER Tim BEL 1:07:40

6 VAN DER HAAR Lars NED 1:07:47

7 VANTHOURENHOUT Michael BEL 1:07:55

8 MEISEN Marcel GER 1:08:01

9 SWEECK Laurens BEL 1:08:22

10 AERTS Thijs BEL 1:09:10

22 ORTS LLORET Felipe ESP 1:10:51

30 SUAREZ FERNANDEZ Kevin ESP