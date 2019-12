Rivero: «Exigí a los jugadores que no aflojaran pese a ganar de 25»

Pedro Rivero es uno de los artífices del gran año que está a punto de cerrar el HLA Alicante. Ascenso a la LEB Oro y media permanencia conseguida en la nueva categoría. Sin duda el técnico lucentino ha conseguido volver a la ilusionar a la afición en un Pedro Ferrándiz donde cada vez acude más gente. La enésima exhibición del equipo alicantino tuvo lugar ante el Granada el pasado viernes en el que el HLA acudía con las dudas de Llompart y Pitts. El mallorquín jugó con normalidad mientras que el estadounidense permaneció en la pista menos tiempo del habitual para evitar una recaída.

Rivero se mostró orgulloso del trabajo realizado: «El primer cuarto marcó la tendencia del partido completamente y luego en los otros tres jugamos al mismo ritmo que ellos e intentamos que no nos dominaran el rebote. Esa ventaja tan grande nos marcó el camino y nos hizo ir sin tantos apuros y sufrimiento».

«Por el resultado, el partido parece que haya sido muchísimo más fácil de lo que ha sido porque la distancia del primer cuarto es casi definitiva pero no me quedo con eso. Me quedo con el trabajo de todo el partido, en ningún momento nos hemos abandonado. Hemos seguido luchando. También estoy contento porque hay jugadores que no salen en los números como Patrick o Busquets que han hecho un gran trabajo y no hemos tenido que castigar con minutos a Pitts o Llompart», afirmó Pedro Rivero, que desveló que les dijo a los jugadores que no bajaran el pistón pese a la diferencia. «Exigí a los jugadores que no aflojaran pese a ir ganando de 25 porque no podemos poner en peligro todo el trabajo y si vamos flojos es más fácil que podamos lesionarnos».

El técnico elogió el esfuerzo de Pitts y Llompart por jugar el partido. «Durante la semana nos hemos ido apañando sin los bases por sus molestias. Los dos han hecho lo posible por jugar y hay que agradecer al servicio médico que después del golpe al día siguiente ya estuvieran las pruebas hechas. Pocos equipos pueden decirlo».

«A veces los equipos se caen cuando las piezas importantes faltan y en otros como el nuestro el resto de jugadores han dado un paso adelante y nos han ayudado para mejorar», señaló orgulloso el técnico lucentino.



«Nos han dado un repaso»

Por su parte, Pablo Pin, técnico del Granada, asumió la contundente derrota. «El HLA nos ha dado una lección de lo que es jugar con garra, corazón, energía, intensidad... Nos han superado totalmente en estos aspectos. Ello les ha llevado a estar más enchufados, coger rebotes ofensivos, meter las canastas fáciles... Nos han dado un repado en cuanto a actitud y eso lleva a jugar mucho mejor».

El HLA volverá a jugar el próximo domingo ante el Delteco en San Sebastián para cerrar un gran año para el equipo.