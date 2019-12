Orihuela-Villarreal, Yeclano-Elche y La Nucía ante el Celta si gana al Mérida

El Orihuela recibirá en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey al Villarreal, de Primera División, mientras que el Elche visitará al Yeclano, del grupo IV de la categoría de bronce, tras el sorteo celebrado ayer en la Federación Española. Por su parte, el vencedor del partido Mérida-La Nucía (suspendido en la noche del jueves por el fuerte viento) recibirá a otro equipo de la máxima categoría, el Celta de Vigo, cuatro veces subcampeón del torneo copero.

Esta segunda ronda de la Copa se disputará a partido único en el fin de semana entre el 10 y el 12 de enero, en el que no habrá Liga en Primera y Segunda por la disputa de la Supercopa en Arabia Saudí con la participación del Barcelona, Real Madrid, Atlético y Valencia. Estos cuatro equipos, que también participan en la Liga de Campeones, no entran en la segunda eliminatoria de la Copa, pero sí entrarán en el bombo en la tercera.

El Orihuela y La Nucía -si supera la eliminatoria ante el Mérida, en la que ganaba por 0-1 cuando fue suspendido el partido en el minuto 37- tendrán que aplazar sus partidos de Liga en el fin de semana del 11 y 12 de enero para poder jugar la Copa. La Nucía jugará en Mérida el 8 de enero los 50 minutos que faltan del partido.

Tras eliminar a domicilio al Cornellà a domicilio en la tanda de penaltis, la plantilla del Orihuela siguió el sorteo de la segunda ronda copera mientras se entrenaba en las mismas instalaciones donde jugó horas antes el encuentro. Y es que el conjunto amarillo permanece en tierras catalanas dado que mañana rinde visita al Badalona en partido de competición liguera.

Antonio Felices, presidente del Orihuela, se mostró muy satisfecho por el resultado del sorteo y espera que el encuentro se pueda disputar en Los Arcos con una grada supletoria que sustituya la que se dañó por las graves inundaciones. En ese sentido, el máximo mandatario del Orihuela no contempla que el partido se pudiera disputar en otro estadio que no sea Los Arcos por falta de aforo. «Si se juega en otro sitio es porque el Ayuntamiento no hace los deberes. Si no están las gradas en condiciones sería tercermundista y de ser un pueblo de mil habitantes cuando Orihuela tiene más de 80.000», afirma Felices, muy contento por el emparejamiento pero con la mente puesta en la competición liguera con el equipo en posiciones de descenso a Tercera.

Para el encuentro copero, Los Arcos también tiene que mejorar la zona de vestuarios y el túnel (que está apuntalado), ya que de momento los jugadores tienen que entrar al camp0 por la grada. Tampoco se descarta acondicionar más espacios para la televisión y poner más gradas supletorias detrás de las porterías, ya que se espera que acuda un número importante de aficionados procedente de Villarreal. Lo que tiene claro el club es que sería una pena no poder disputar el partido en Los Arcos por cuestión de aforo, por lo que pide al Ayuntamiento que sea eficiente en la c0locación de gradas supletorias y que el encuentro de Copa sea una fiesta para toda la afición de Orihuela, ahora con la mirada puesta en el partido en Badalona.

Por su parte, el Elche tendrá un desplazamiento cómodo a Yecla para disputar la segunda ronda de la Copa del Rey. «Nos espera un partido durísimo. Va a ser una eliminatoria bonita y con un gran ambiente de fútbol en La Constitución», señaló Pacheta.

«Lo prioritario en Mérida era la seguridad de la gente»



Kiko Lacasa, director deportivo de La Nucía, afirma que lo que parecía una anécdota al final fue algo serio

La suspensión del choque copero en Mérida obligará a La Nucía a realizar una serie des desplazamientos en apenas una semana que le llevará a Zaragoza, Mérida y Cornellà. Kiko Lacasa, director deportivo de La Nucía, explicó sobre la suspensión del choque copero en Mérida que «al principio parecía una anécdota, pero conforme pasaban los minutos la torre cada vez se movía más como consecuencia del viento» para añadir que «lo más importante fue la seguridad de todos los que estaban en el campo». Los 50 minutos que restan por disputarse se jugarán el próximo 8 de enero, algo que obliga a La Nucía a realizar un maratón de kilómetros por media España. «Nos tocará hacer muchos kilómetros esa semana porque el 5 de enero jugamos en Zaragoza contra el Ebro en liga, el 8 de enero en Mérida el partido de Copa y después vamos a Barcelona para medirnos al Cornellà» recordó Kiko Lacasa.

El Celta de Vigo será el rival de La Nucía, equipo del grupo III de Segunda División B, en el caso de que termine clasificándose para la segunda eliminatoria de la Copa del Rey.

El resultado del sorteo de la segunda ronda copera ha generado ilusión en La Nucía ante la posibilidad de enfrentarse a un rival de Primera División, aunque desde el club rojillo mantienen la cautela «porque aún quedan 50 minutos por disputar en Mérida y toca rematar la faena», dijo.