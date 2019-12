El alicantino David Ferrer, entre tiburones por una causa solidaria

El extenista David Ferrer, nuevo director del torneo Godó de Barcelona, se sumergió en el acuario barcelonés para despedir el año y apoyar un proyecto solidario, todo ello entre los famosos tiburones, una acción que cada año se organiza este espacio ubicado en el puerto.



La inmersión solidaria en el Aquàrium de Barcelona tuvo esta vez a un protagonista vinculado al tenis, como es el alicantino David Ferrer, quien este año 2019 puso punto final a su trayectoria como profesional.



Ferrer eligió el 'Proyecto Brain' del hospital Sant Joan de Déu para destinar los 5.000 euros que dona el Aquàrium de Barcelona, que en esta ocasión servirá para promover la investigación de las enfermedades neurológicas infantiles.



El extenista valenciano aseguró que no se lo pensó dos veces cuando recibió la invitación para la inmersión, y pudo pasar un momento en un espacio donde reina el tiburón, pero donde también habitan unas 80 especies marinas.





En su mensaje tras la inmersión, Ferrer dijo: "No me lo pensé dos veces cuando me propusieron ser el padrino de esta hermosa acción que hace L'Aquàrium cada año y".El 'Proyecto Brain' de San Joan de Déu es un trabajo de investigación transversal que tiene como objetivo transformar la manera actual dedirigiendo el estudio hacia el desarrollo de nuevas terapias.Con esta inmersión, David Ferrer se une a la larga lista de deportistas y personajes de la cultura que aceptaron en su día el desafío de felicitar las Navidad en el acuario barcelonés, como