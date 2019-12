Reparto de puntos entre Espanyol y Betis

El Espanyol cerró con un empate el partido contra el Betis en el RCDE Stadium después de dar la vuelta al primer gol andaluz, a los cuatro minutos, con dianas de Darder y Bernardo antes del descanso, pero sin evitar el 2-2 final de Bartra en el 68.

El Betis se adelantó en el marcador muy rápido. Álex Moreno centró un balón desde la izquierda Borja Iglesias, que le ganó la posición a Bernardo y remató de cabeza para superar a Diego López. El delantero, exblanquiazul, no celebró la diana ante su antigua afición, pese a llevar tres meses sin marcar.

Fue un mazazo para el Espanyol, cuyo nerviosismo fue aumentando a medida que avanzaba el cronómetro. Los catalanes no disfrutaban de ocasiones claras y el choque estaba muy trabado. El guión parecía tétrico para los locales, hasta que apareció Sergi Darder en el minuto 19.

El mallorquín selló un gol con un disparo raso tras regatear a la defensa en el área. Lo celebró con rabia y despertó tanto a su equipo como al RCDE Stadium. Ya el partido parecía era otro: los pericos creían en la victoria y el Betis había reducido su peligro sobre los dominios de Diego López.

En el tramo final de la primera mitad, el anfitrión empujó a los andaluces atrás. Lo hizo sin excesivo brillo, pero con más garra que el contrario. En el minuto 41, el Espanyol recogió el premio: un gol de Bernardo tras una falta lateral. El árbitro lo confirmó con el VAR y subió al marcador.

En la reanudación, el choque empezó con menos revoluciones. El ímpetu local había descendido y el Betis, por su parte, tampoco apretaba para forzar el empate. El Espanyol, de todos modos, seguía creando peligro a balón parado: en el 60, Bernardo estuvo cerca de firmar el doblete al rematar desviado un saque de esquina.

Rubi movió ficha para incrementar la pólvora de su once inicial dando entrada a Tello por Mandi. El primer aviso del Betis no dio resultado: Diego López estuvo atento a un disparo lejano en el 67. Sin embargo, el meta gallego no pudo evitar el 2-2 de Bartra, que cabeceó un saque lateral.

Machín dobló su apuesta ofensiva y sacó a Ferreyra: no se conformaba con el empate. En cualquier caso, el conjunto verdiblanco tenía el control del encuentro, más allá de alguna acción aislada del Espanyol. El Betis jugó los últimos siete minutos con Borja Iglesias y Loren en punta, buscando los tres puntos.

El anfitrión jugó atrás en los lances decisivos, consciente de los riesgos de descolgarse en ataque. Tello estuvo cerca de lograr el tercero tras una carrera en solitario, pero Diego López lo desvió a córner. Fue el mayor susto para el Espanyol, que finalmente resistió en defensa y selló el empate.



Ficha técnica

2 - RCD Espanyol: Diego López; Víctor Gómez, David López (Naldo, min.63), Bernardo, Calero, Dídac; Marc Roca, Granero (Iturraspe, min.76); Darder; Campuzano (Ferreyra, min.69) y Calleri.

2 - Betis: Joel; Mandi (Tello, min.65), Bartra, Feddal; Emerson, Canales, Kaptoum, Álex Moreno; Fekir (Lainez, min.62), Joaquín (Loren, min.83) y Borja Iglesias.

Goles: 0-1, min.4: Borja Iglesias; 1-1, min.19: Darder; 2-1, min.41: Bernardo; 2-2, min.68: Bartra.

Árbitro: Cuadra Fernández (comité madrileño). Amonestó a Granero (min.15), Calero (min.31), Feddal (min.80), Bernardo (min.85), Machín (min.93) y a Ferreyra (min.93).

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoséptima jornada de LaLiga Santander disputado en el RCDE Stadium ante 22.248 espectadores.