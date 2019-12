El Orihuela, a seguir su escalada ante el Espanyol B

El Orihuela recibe esta tarde (17.00) a un Espanyol B enrachado que ha encadenado cinco victorias consecutivas y ocupa puestos de promoción de ascenso. El equipo de Pato, que también ha iniciado una dinámica positiva con cuatro puntos logrados en los dos últimos partidos en los que no ha encajado ningún gol, tratará de frenar esa marcha triunfal de su rival para poder brindar a su afición la primera victoria oriolana como local.

Además, Pato cuenta con toda la plantilla a su disposición por primera vez desde su llegada, por lo que podrá repetir alineación, algo que no había podido hacer hasta el momento. No obstante, el técnico oriolano prefiere no dar pistas al respecto y no ha facilitado su intención en cuanto a los futbolistas que ocuparán la titularidad, en especial bajo palos. Emilio ya cumplió su partido de sanción, pero tras mantener Aitor su portería a cero en Olot con una buena actuación, se plantea la duda de quién será el portero titular. El preparador afirmó no tener dudas al respecto, pero declinó adelantar quién será el elegido. Lo que sí descartó de plano fue la opción de alternar de manera rotatoria la titularidad en la portería, como ya hiciera en su primera etapa en el club escorpión.

Además, el no encajar goles las dos última jornadas ha dado confianza y seguridad al equipo de cara al encuentro de hoy. «Hay que intentar seguir la línea en la medida de lo posible. Será muy difícil no encajar goles, por lo que tendremos que estar mentalizados para cuando tengamos una situación adversa y estemos por detrás en el marcador», advirtió Pato, quien añadió que el Orihuela «no renuncia en ningún momento a situaciones de gol. Lo que queremos es defender muy bien y estar muy bien ordenados para ser solidarios en fases defensivas, pero para nada somos defensivos ni nos conformamos con un gol».

Pero es que la clave para ganar al Espanyol B está en «mantener el nivel defensivo de las últimas dos semanas, en las que casi no hemos concedido ocasiones de gol». En ese sentido, el entrenador oriolano destaca que el rival tiene jugadores «muy dinámicos, verticales, decisivos y habilidosos en la línea de tres cuartos, por lo que tendremos que estar muy concentrados para evitar el juego interior y asociativo que tienen. Hay muchos jugadores que tienen dinámica del primer equipo y es un rival que nos dará un nivel de exigencia alto».

El Espanyol B llega a Los Arcos seguidas, «lo que indica que está en un gran momento y que tiene jugadores decisivos, que nos exigirá dar el 200% para poder sacar algo positivo. Además, es un rival atípico en cuanto a los registros de estrategia, ya que lleva 9 goles en ese tipo de jugadas, algo que no es normal en este tipo de equipos, lo que nos obligará a tener mucha atención en esa faceta del juego», concluyó.