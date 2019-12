El golf, locomotora del turismo en la Comunidad Valenciana

El pasado miércoles se celebró en la sede del Diario Información de Alicante una presentación sobre «el Turismo de Golf en la Comunidad Valenciana», elaborado por la Cámara de comercio de Alicante en colaboración con Turisme Comunitat Valenciana y la Asociación de Empresarios de Campos de Golf de la Costa Blanca y C. Valenciana.

El acto estuvo presentado por el director del Club Información, Toni Cabot. Tomaron la palabra; Francesc Colomer; Secretario Autonómico de Turismo de la C. Valenciana, Salvador Lucas, Presidente de la Asoc. de Empresarios de Campos de Golf de la Costa Blanca y C. Valenciana, Carlos Baño, Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Mari Carmen Sánchez, Vicealcaldesa de Alicante y Carlos Mazón, Presidente de la Diputación Provincial de Alicante

Además, asistieron el Dtor. General de Turismo de la Costa Blanca, José Fco. Mancebo, el presidente de CEV y vicepresidente de la COE Salvador Navarro, la directora del aeropuerto de Alicante Laura Navarro, el director del diario Información Tomás Mayoral, el presidente de la FGCV Andrés Torrubia, la presidenta de la Comisión de Turismo de la C. Comercio Gema Amor y otras autoridades y representantes de todos los sectores económicos de la C. Valenciana.

Las cifras presentadas evidenciaron la capacidad del turismo de golf para ejercer de locomotora del turismo en la C. Valenciana, generando más de 9.000 puestos de trabajo y 745 millones de euros de impacto económico no solo en los campos de golf, sino en toda la industria turística; hoteles, restaurantes, comercios, rent-a-car, aeropuertos, transfers, etc. etc. demostrando una gran capacidad transversal para generar producción en otros sectores y segmentos turísticos. La clave está en el alto poder adquisitivo de los turistas de golf, que gastan mucho más en el destino que los turistas tradicionales. Otro dato a resaltar es el enorme efecto desestacionalizador del turismo de golf, cuyas temporadas altas se ubican en primavera y otoño sin tocar el verano.

Las principales autoridades asistentes a la presentación dedicaron grandes elogios al sector, Francesc Colomer destacó que «estas cifras deben reubicar al golf en el imaginario colectivo en el lugar que le corresponde como locomotora turística», añadiendo que el turismo es «la industria de la felicidad y los turistas de golf que nos visitan una bendición para nuestro territorio».

Mari Carmen Sánchez comentó que «el informe ha presentado unas cifras que dejan sin aliento, por lo que hay que seguir apoyando al sector del golf». Carlos Mazón felicitó a la Asociación de Campos «por su madurez como colectivo al desnudar sus datos contables y compartirlos para beneficio común», y añadió que las cifras del informe son «grandilocuentes y espectaculares» y que este informe servirá para «acabar con estigmas reputacionales que el golf ha arrastrado hasta hace muy poco».

Todas las autoridades que intervinieron resaltaron el prestigio que tiene la Cámara de Comercio y la rigurosidad y fiabilidad total de los datos que ha arrojado el informe. Los resultados obtenidos merecen una reflexión de la sociedad para valorar la riqueza que el golf está generando y para desechar definitivamente falsos prejuicios.