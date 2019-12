Salinas y Petrer acogen la VII edición de la Vuelta a Alicante

Salinas acoge el sábado el inicio y meta de la primera etapa de la Vuelta Ciclista a Alicante que se disputa este fin de semana. Estaba previsto que la séptima edición de la carrera alicantina se corriera los días 14 y 15 de septiembre, para la categoría júnior, pero tuvo que ser suspendida por la situación de emergencia que vivió la Vega Baja debido a las lluvias caídas en esas fechas. El Club Ciclista Paco López, organizador del evento, decidió no bajar los brazos y cumplir con todos los patrocinadores organizando dicha prueba, aunque abierta a todas las categorías. Su trabajo en la sombra está cerca de cumplirse y este fin de semana confía en que todo salga como se ha diseñado.

La respuesta de los ciclistas no ha podido ser mejor y ya cuenta con una inscripción que supera con creces los 100 corredores. Entre los equipos participantes aparecen Alltricks-Fira Tot Sants, CC San Vicente, ULB Express Car CCC, CC Santa Pola, Yurbike ULB Diputación de Alicante, CC Elda, IJES Solar, UCMC Alicante, Bernia Xaló CC, Gsport Alma, CC Crevillente, Automóviles Gomis, Fundación José Sabater, DM-HYT, Velosol Ciclyng Team, Bicis Buru, C Faster, Ciclos Teo, Bicicosta, Ciclos Vicea, Club Jumilla BTT, Pemoy Guillén Motor, CC Globeros de Élite, CC Catral, CC Santa Eulalia, CC Connect, CC Un Guru en Mister Moon, CC Ironbikes, CC Puig Campaña Finestrat, CC Puzol, UCI Masi, CC Segária, Vito Monterbikes y FasterWear Team CC. Son 31 escuadras procedentes de Alicante, Valencia, Murcia, Castellón y Albacete. Además, a título personal, hay una corredora de Tarragona y un ciclista francés en la lista de participantes.

La primera etapa, que se correrá el sábado 14 de diciembre, arrancará a las 15.00 horas, en Salinas. El VII Trofeo Moros y Cristianos de dicha localidad alicantina contará con 75,90 kilómetros de recorrido y tendrá su meta junto a la ermita de San Isidro. El domingo 15, se disputará en Petrer el Memorial Paco López Pina. Se desarrollará en un circuito semiurbano cercano a los cuatro kilómetros hasta completar los 72 previstos por la organización. La salida está prevista a las 10.30 horas.