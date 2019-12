El HLA busca volver a su mejor versión

El HLA está obligado a ganar esta noche (21.00) en Cáceres para no acercarse más a las posiciones de descenso. Después de tres derrotas consecutivas (Palencia, Coruña y Valladolid), el conjunto lucentino debe volver a la senda de la victoria y recuperar las sensaciones que le llevaron a ocupar un sitio en la zona de privilegio. El Lucentum compitió ante el líder, pero dejó un aspecto preocupante, Pitts y Fall se vieron demasiado solos para luchar ante un rival de la talla del Valladolid. Cáceres no tiene el potencial del conjunto pucelano pero su temporada está siendo brillante y además juega en su casa. Necesitará el HLA mucho más de lo expuesto en estos tres partidos para no sólo competir, sino para ganar y recuperar la zona de tranquilidad en la clasificación.

Cáceres viene de perder ante Chocolates Trapa Palencia por 87-86 después de una prórroga en la que los extremeños tuvieron posesión para ganar el encuentro tanto en el final del último cuarto como en la prórroga. El equipo de Roberto Blanco cuenta en sus filas con el experimentado Ricardo Úriz. El base navarro, con cinco ascensos a la máxima categoría a sus espaldas, dirige el juego del equipo cacereño. Úriz promedia 10,7 puntos de valoración por encuentro gracias a sus 10,4 puntos y 3,4 asistencias por encuentro. Asimismo, otra de las referencias del cuadro extremeño es Arkeem Joseph. El pívot estadounidense firma una media de casi doble-doble por encuentro con 10,3 puntos y 7,8 rebotes por partido.

«Urge ganar porque necesitamos reencontrarnos con buenas sensaciones, pero en las tres derrotas hemos competido ante equipos de arriba. Necesitamos cumplir porque ahora viene un calendario que se ajusta más a nosotros», señaló el entrenador lucentino, que destaca que los enfrentamientos ante rivales de arriba «han puesto al equipo en su sitio». «Empezamos tan bien que nos llevó a pensar cosas que luego no son. Luego han venido partidos ante buenos rivales que te ponen en tu sitio. Nosotros tenemos que seguir igual y confiar en lo que estamos haciendo», ha afirmado.

Sobre la excesiva responsabilidad de Pitts y Fall, Rivero admitió que «están un poco solos en algunos partidos». «El resto está pagando un peaje de una liga que no conocen» añadió. «Esta es una liga que fuera de casa cuesta mucho. Hay que volver a competir y que no nos entre la ansiedad».