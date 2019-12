Felipe Orts vuelve a casa

Felipe Orts vuelve este fin de semana a casa. El ciclista vilero tiene señalado en su calendario, de color rojo, las pruebas que se disputan en Xátiva, el sábado, y València, el domingo. Los compromisos internacionales le impiden correr cerca de los suyos con más asiduidad y, en esta ocasión, tiene la oportunidad de bajar al barro y sentir el aliento de sus más fieles muy cerca. Ya lo hizo esta temporada en su Villajoyosa natal, en el inicio, y pudo brindar a los suyos un triunfo. El número 12 del ranking de la UCI no duda en afirmar que "siempre es bonito correr cerca de los tuyos y, en esta ocasión voy a tener la oportunidad de disputar dos. Voy a darlo todo para que la gente disfrute y se vean dos espectaculares carreras. Son una motivación extra. Me alegra correr delante de mi gente, de los que han estado ahí desde que yo era bien pequeñito".

El sábado, día 14 de diciembre, se disputa el V Ciclocross Internacional Ciutat de Xátiva (C2), organizado por el Club Ciclista Biciclestes Sanchis. El domingo, en el antiguo cauce del río Túria, se correrá el XIV Ciclocross Internacional Ciutat de València (C2). Esta prueba pone el broche a la Copa de España de Ciclocross. Contará con el aliciente de ver quién se corona como campeona en la categoría élite femenina, donde solo once puntos separan a la líder, Aida Nuño, de su más inmediata perseguidora, Lucía González, ganadora de hasta tres pruebas del circuito nacional este curso. En categoría Sub 23 femenina, Paula Díaz tratará de mantener su liderato frente a Irene Trabazo, a la que aventaja en 8 puntos. En cuanto a la categoría élite masculina, ya figura como vencedor matemático a falta de la cita levantina Ismael Esteban.

Vania Rico sueña con la Copa

Tanto en Xàtiva como en València, en la prueba élite y sub 23 masculina, también tomará la salida el ciclista de Teika UCI Team Gonzalo Inguanzo. Sara Bonillo correrá en la categoría élite sub 23. Los tres llegan en un gran momento. La cantera del conjunto alcoyano estará representada por los júniors Marc Cabedo, Jordi Constantino y Joan Hernández y el sub 23 Édgar Teno. La cadete alicantina Vania Rico competirá solo en València. La corredora de Tibi mantiene opciones de ganar la Copa de España y va a salir con esa intención después de sus triunfos en Tavernes de la Valldigna y Villanueva de Castellón.