Óscar García, campeón de España

El eldense Óscar García Cremades se ha proclamado campeón de España de press de banca, categoría para levantadores cuyo peso corporal oscila entre los 83 y 93 kilos. El Nacional se disputó en la localidad valenciana de Chiva, donde el de Elda consiguió levantar 155 kilos de peso en un segundo intento, ya que en el primero levantó 150 kilos.

Óscar García tiene 23 años de edad y el pasado año ya intentó conseguir el cetro de la especialidad pero se tuvo que conformar con la medalla de plata. En ese sentido, el deportista eldense, que pertenece al Club Fuerza Isabel Atlas de Chiva, entrena por su cuenta en Elda durante seis o siete días a la semana y por espacio de entre una hora y media y dos horas: " Me ha costado lo mío", asegura el de Elda.

El nuevo campeón de España practica el press de banca "desde pequeño" y asegura que "desde el pasado 4 de junio he estado preparando específicamente el campeonato, pero de forma intensa trabajé duro durante los últimos 21 días". Aunque está en condiciones de participar en el Campeonato de Europa "de momento no contemplo esa posibilidad. Es pronto, aún tengo mucho tiempo por delante. Ahora me centro en mi trabajo en el instituto y en prepararme para las oposiciones".