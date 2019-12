Sukunza: "El Eldense sigue en deuda conmigo"

Juan Luis Sukunza Suárez, fisioterapeuta del Eldense hasta la pasada campaña, asegura que tiene cantidades pendientes por cobrar: "Me deben diciembre de 2018, enero, febrero, marzo, abril y la mitad de mayo de este año", y subraya en ese sentido que "tienen a personas trabajando durante una temporada y te dejan a deber cinco mensualidades y media"

El excomponente del cuerpo técnico del Eldense asegura que "no hay un mínimo indicio de querer solucionar las cosas. Ni siquiera una llamada, algo de tener intención de pagar, porque hubiera aceptado cualquier cosa como cobrar a cuenta cien euros al mes".

Sukunza afirma que "desde la mitad de mayo que terminó la pasada temporada no han tenido la dignidad de ponerse en contacto conmigo. No entiendo como personas que no pueden hacer frente a los compromisos con los sueldos sigan ahí, cuando lo más lógico es que si no puedes hacer frente a una cosas, tienes que irte a tu casa, que es donde mejor estás".

El fisioterapeuta sostiene que "los únicos que hemos sacado la cara por el Deportivo, y que lo hemos mantenido vivo, somos los que hemos estado varios meses sin cobrar y trabajando", y subraya: "He sido respetuoso con el club, ya que esperé a que pagaran a los jugadores porque existían denuncias".

"También me esperé a que cobraran los entrenadores porque había denuncias, y resulta que han pagado a todos y me quedo esperando con cara de tonto", añadiendo que "las últimas noticias que tengo es que el club no tiene presupuestado nada para pagarme después de permanecer siete años en el Eldense".