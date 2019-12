Condenado Agapito Iglesias y absueltos los jugadores por el amaño del Levante-Zaragoza

El titular del juzgado de lo penal 7 de Valencia ha absuelto a los jugadores acusados por el amaño del partido entre el Levante UD y el Real Zaragoza de la temporada 2010-2011. Según han confirmado fuentes judiciales, el juez ha absuelto finalmente a los jugadores del delito de corrupción deportiva por el que fueron acusados, pero ha condenado a un año y tres meses por un delito de falsedad documental a dos directivos del Real Zaragoza, el expresidente Agapito Iglesias y Javier Porquera. Ha sido el primer juicio por un presunto amaño de un partido de fútbol de Primera División en España tras la reforma del Código Penal.

Así, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el titular del juzgado ha determinado que ambos condenados "justificaron de forma fraudulenta la salida de 1,7 millones de euros de las cuentas del Zaragoza con el pago de primas especiales a sus jugadores por lograr la permanencia en Primera División". En cambio, la Fiscalía Anticorrupción defendió en el juicio que el dinero habría servido para pagar sobornos, un hecho que la sentencia considera no ha quedado acreditado.

No obstante, la sentencia sí concluye que el "pago de esas primas no era real y se fingió para ocultar la salida del dinero ante la inminente declaración del concurso de acreedores" del Real Zaragoza. Pero el magistrado no encuentra pruebas de que el dinero fuera destinados a los jugadores del Levante UD.



El partido de la polémica



El encuentro que ha sido juzgado es el que disputaron en la última jornada de la campaña 2010-11 en el estadio Ciutat de Valencia. El Levante UD ya había conseguido la salvación matemática y el equipo maño necesitaba ganar para no depender de otros resultados para hacerlo, como así ocurrió.

El encuentro acabó 1-2 y los acusados defendieron en el juicio que se trató de un choque disputado y normal para esas circunstancias. Las acusaciones desmontaron un informe de la Liga que trataba de demostrar que los locales apenas buscaron la portería rival. El juez ha validado las tesis de las defensas y ha concluido que no aprecia delito en la conducta de los futbolistas acusados.

En total han sido juzgados hasta 42 acusados, incluido el Real Zaragoza como entidad jurídica. En concreto, 36 son jugadores o exjugadores, los 18 jugadores de cada uno de los equipos que fueron convocados para ese encuentro independientemente de si jugaron o no.

Entre ellos destacan jugadores como Ander Herrera, actualmente en el PSG, Vicente Iborra, en el Villarreal, Gabi Fernández, exjugador del Atlético de Madrid o Cristian Stuani, del Girona. También han sido juzgados Javier Aguirre, exentrenador del Zaragoza, Antonio Prieto, exdirector deportivo maño, Agapito Iglesias, expropietario quien sí ha sido condenado.