Rivero: «Necesitamos más de todos, Pitts y Fall han estado muy solos»

Pedro Rivero, técnico del HLA, no puso peros a la derrota ante el líder Valladolid ni tampoco criticó la labor de los árbitros, pero sí espera más aportación de otros jugadores, ya que Pitts y Fall acapararon casi toda la anotación del cuadro lucentino. « Fall y Pitts han estado demasiado solos en anotación. Al final con ellos dos solos hemos sido capaces de competirles al Valladolid, pero lo que queremos no es competir, es ganar los partidos», señaló Rivero. «Necesitamos más de todos. No es para meter presión a los tiradores, pero sí hay que ser más agresivos para ir más a la línea, dejar una bandeja, tomar alguna decisión», añade el entrenador del HLA, que entiende que esos problemas «forman parte de un equipo que pelea para salvarse. En el Valladolid han sumado todos. No suele ser un problema para nosotros en otros partidos aunque hoy sí».

«Los dos primeros cuartos han sido un poco distintos a como estaban preparados y muy competidos. En el segundo cuarto nos han condenado los tiros libres aunque no han sido un problema, en el tercero hicimos muchas faltas pero no fue cosa de los árbitros. En el último tiramos de pundonor e intensidad pero ellos nos meten cuatro triplazos y se llevan el partido», recordó Rivero. «Nuestro equipo quería muchísimo (a diferencia del partido ante Coruña) y no hemos llegado. No hay que dejar que se caiga la gente en estos momentos y continuar remando que esto es muy largo», señaló el técnico, que no criticó el arbitraje: «No ha sido un problema, ha sido nuestro, de corregir errores que es lo que tenemos que mejorar».

Por su parte, Hugo López, técnico del Valladolid, se mostró muy satisfecho por la victoria conseguida «en una cancha durísima ante un buen rival que ha salido como esperábamos». «Sabemos de la calidad de Pitts, al final fuimos entendiendo el partido y solo en el último cuarto hemos podido coger cierta ventaja. Tiene mérito sacar el partido con los malos porcentajes. Nos hemos repuesto a Pitts y Fall», señaló.