Julio Alberto Amores cuelga la bicicleta como campeón de España élite

"Mi vida como ciclista empezó con 7 años y hoy, con 26, ha llegado el momento de cerrar esta etapa". Palabras de Julio Alberto Amores (Novelda, 12 de marzo de 1993) que confirman lo declarado a este periódico el pasado 28 de septiembre. En aquella ocasión confesó que "si al final no me sale nada, ninguna oportunidad en profesionales, dejaré la bici, la colgaré. No seguiré en el campo amateur otro año". Desgraciadamente, el noveldense no ha encontrado un equipo que le abra las puertas en el campo profesional y cuelga la bicicleta. En esta ocasión el ciclismo no ha sido justo con el corredor que lo ha dado todo en cada carrera y entrenamiento y que cuenta con un palmarés como para tener una oportunidad en el pelotón de los mejores. "He disfrutado muchísimo todos estos años, me quedo con todos los valores y las amistades que este deporte me ha dado; con todos los sueños que de una forma u otra he cumplido. Jamás habría pensado que llegaría a ser campeón de Europa, subir a un pódium de un mundial o correr con mis grandes ídolos", recuerda Amores en la hora de su adiós.

"Este último año he luchado por disfrutar y confiar en mí, pensando en divertirme y en lo que era capaz de hacer. Tras ganar el campeonato de España, pensaba que me llegaría una buena oportunidad en profesionales para acabar de cumplir el sueño. Lamentablemente, no ha llegado", explica en corredor alicantino antes de insistir en la idea de que abandona la práctica del ciclismo.

"Llevo meses pensando qué hacer, ha sido una decisión muy dura que me ha llevado mucho tiempo tomarla. Es hora de dar un paso a un lado e iniciar una nueva etapa en mi vida. Espero que lo que venga sea igual o mejor que lo que me ha dado esta. Me llevo muchísimos recuerdos buenos, gracias a todos los que habéis formado parte de ella", explica.

Esta última campaña consiguió el Nacional élite en Murcia, el autonómico y las victorias en la Clásica Isaac Gálvez y el Trofeu Joan Escola, además de los esprints especiales de la Vuelta a Salamanca. Entre los diez primeros estuvo en casi todas las carreras. Este palmarés no le ha permitido regresar al profesionalismo.

Tras ser segundo en Cocentaina en el Nacional de 2016, con el Controlpark, dio el salto al profesionalismo en el Inteja, con el que ganó la primera etapa del Tour de Guadeloupe. Al año siguiente pasó al Virtus Pro Cycling. Regresó al campo élite y sub 23 con el Electro Hiper Europa y pudo disputar esta temporada la Clásica de Ordizia y en Circuito de Getxo con el equipo Continental 303 Project Continental, con sede en Colorado, después de proclamarse con el Electo Hiper Europa campeón de España en la categoría élite. Soñaba en que iba a tener una oferta para competir en profesionales en 2020, pero no ha llegado.



TOP 10 TEMPORADA 2019

1º General, Campeonato de España Ruta ÉLITE, Murcia

1º General, 48º Trofeu Joan Escolà, Sabadell (Barcelona)

1º General ÉLITE (Regional), I Trofeo Camp de Morvedre-Campeonato Comunitat Valenciana, Estivella (Valencia)

1º General, VIII Classica Isaac Gálvez, Vilanova i la Geltru (Barcelona)

1º Metas Volantes, 48 Vuelta Ciclista a Salamanca, Salamanca

2º General, I Trofeo Camp de Morvedre-Campeonato Comunitat Valenciana, Estivella (Valencia)

2º General, III Trofeo fira d'agost Xàtiva, Xàtiva (Valencia)

3º General, 89º Campionat de Sabadell, Sabadell (Barcelona)

4º General, Vuelta Guadalentin-Region de Murcia, Murcia

4º Segunda etapa, Vuelta Guadalentin-Region de Murcia, Murcia

4º General, I Gran Premio Poncemur, Zeneta (Murcia)

4º Etapa, XVIII Volta a Provincia da Coruña, A Coruña

5º General, Gran Premi KH7 Les Franqueses del Valles, Les Franqueses del Valles (Barcelona)

7º Etapa, 72 Gran Premi Vila-Real de Ciclisme, Vila-Real (Castellón)

7º General, 72 Gran Premi Vila-Real de Ciclisme, Vila-Real (Castellón)

7º Segunda etapa, XVIII Volta a Provincia da Coruña, A Coruña

7º Etapa, IX Volta Ciclista Provincia de Valencia, Valencia

9º General, Campeonato de España Ruta ELITE-UCI, Murcia

10º General, 72º Trofeo San Jose- Muelas de Pan, Zamora