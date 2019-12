Felipe Orts se divierte en el barro de la "catedral" de Igorre

En la denominada "catedral" del ciclocros nacional sólo podía ganar el rey y éste fue ayer Felipe Orts (Teika UCI Team). El alicantino ha inscrito por primera vez su nombre en el libro de triunfadores en la Ziklo kross Igorre (C2) y de esta manera ha dejado claro que lo de Ametzaga, prueba en la que fue cuarto el sábado, fue un accidente y que a nivel nacional es el mejor. Gonzalo Inguanzo, también del Teika UCI Team, ha sido octavo, segundo sub 23. Lucía González (Nesta Skoda Alecar) ha sido la mejor en féminas.

Felipe Orts (Teika UCI Team), que se quedó fuera del podio el sábado en Ametzaga por una avería mecánica, no ha dejado ni pasar 24 horas para demostrar su valía e imponerse en Igorre. En la tercera vuelta tomó el liderato de la prueba sobre un circuito embarrado y ya no lo soltó hasta el final. Kevin Suárez (Nesta), que acabó a 48 segundos, fue segundo, mientras que Ismael Esteban (Aldro Energia) completó el podio de los elegidos. El francés David Menut, ganador el sábado, terminó cuarto. Xabier Murias (Gela Pedagogikoa), sexto, fue el mejor sub23, mientras que Inguanzo acabó octavo , segundo sub 23.

"Me he encontrado muy bien", señalaba Felipe Orts tras bajar del podio. El vilero confesaba que "arranqué bien y abrí hueco enseguida. Pinché nada menos que tres veces en la primera parte de la carrera, pero a partir de ahí pude poner un ritmo bueno. Había bastante barro y el circuito estaba muy divertido. Estoy contento de cómo ha ido todo".

En la categoría júnior, Marc Cabedo ocupó la plaza séptima y Jordi Constantino la dieciocho.

Clasificación provisional élite-sub23 masculina:

1 FELIPE ORTS LLORET 1:02:24,433

2 KEVIN SUAREZ FERNANDEZ 48,585

3 ISMAEL ESTEBAN AGUERO 1:07.096

4 DAVID MENUT 1:24.276

5 AITOR HERNANDEZ GUTIERREZ 2:39.198

6 XABIER MURIAS GARCIA 2:40.397

7 MARIO JUNQUERA SAN MILLAN 3:45.232

8 GONZALO INGUANZO MACHO 3:55.005

9 MARTIN MATA CABELLO 3:56.896

10 IVAN FEIJOO ALBERTE 3:59.866

Vania Rico repite triunfo

La ciclista de Tibi, Vania Rico (Teika UCI Team) ha vuelto a subir a lo más alto del podio como lo hizo el viernes en Tavernes. En esta ocasión se ha impuesto en el XIX Trofeo Fira de Santa Llucía, disputado en Villanueva de Castellón, en la categoría cadete. "El circuito era duro, pero me he encontrado bien y he podido llegar primera a meta. Estoy muy contenta", apuntaba la alicantina. Sus compañeros de equipo Sara Bonillo y Joan Hernández han sido los ganadores en las categoría sub 23 y júniors. Sara fue la primera en meta, por delante de las élites. Por su parte, Edgar Teno entró en el puesto 12 y fue quinto en sub 23.