El HLA se examina en Alicante ante el líder

No es el rival más propicio, pero la victoria se antoja fundamental para el HLA Alicante a fin de evitar las dudas y el nerviosismo tras descender varios escalones en la clasificación. Después de dos derrotas consecutivas ante Palencia y Coruña, el conjunto alicantino recibe esta noche en el Pedro Ferrándiz al Valladolid, líder de la categoría y uno de los máximos candidatos al ascenso. El HLA tiene la ventaja de jugar en su fortín donde solo ha sufrido una derrota (Mallorca), por lo que las fuerzas se igualan entre ambos conjuntos en un atractivo partido que también se llegó a jugar en la ACB. Borrar la imagen del choque del pasado domingo en La Coruña es el primero de los propósitos. La alarmante desconexión del equipo de Rivero tras el descanso causó una abultada derrota que debe servir para llegar enrabietado a este choque.

El Valladolid, con nueve victorias, no es el mejor rival para volver a la senda del triunfo, pero si los tiradores lucentinos vuelven a sus números y las personales respetan a Fall, las posibilidades de dar la sorpresa no son tan remotas teniendo en cuenta que el Pedro Ferrándiz es un valor seguro. Históricamente, el conjunto pucelano no se le da bien al HLA, un dato que a la hora de la verdad no sirve para nada. Hugo López, técnico del Valladolid, no se fía del conjunto alicantino. «Si no ganamos, la victoria ante Palencia va a quedar en un detalle y mi trabajo es poner los pies en el suelo. Es muy difícil ganar fuera de casa en esta categoría y Alicante nos va a complicar mucho las cosas. Esperamos la mejor versión de ellos», ha reconocido el técnico vallisoletano.

Por su parte, Pedro Rivero considera ya pasada la página al mal partido del HLA Alicante en La Coruña y solo piensa en competir en el partido y confía en que su equipo sea capaz de plantar cara al líder. «Valladolid está haciendo el baloncesto más atractivo de la categoría. Esperamos un partido de mucho ritmo. Ellos tienen jugadores de mucha calidad que conocen muy bien la categoría, pero nosotros en casa somos un equipo muy peligroso, el partido será muy competido. El jugar en casa nos hace ser más valientes y tomar decisiones que no tomamos fuera, pero eso es normal de los equipos en crecimiento. Es más fácil jugar en Alicante», afirma Rivero, que espera una reacción de su equipo esta noche.