La alicantina Vania Rico vence con autoridad en el CX de Tavernes

El equipo alcoyano de ciclocross Teika UCI Team ha subido a los más alto del podio en los ciclocross de Puente Viesgo y Tavernes del Valldigna. Gonzalo Iguanzo se ha impuesto en la prueba cántabra, mientras que Sara Bonillo, Vania Rico y Joan Hernández lo han hecho en la valenciana.

La corredora de Tibi, Vania Rico, ha sido muy superior a sus rivales en la prueba de la Challenge de la Comunitat en la categoría cadete. Ha entrado por delante de Anna Quintero y Irene Vela. Hernández. "Me he encontrado bien desde el principio. He logrado pornerme primera y en esa posición me he mantenido hasta que he atravesado la línea de meta, a pesar de tener algún sustillo", comentaba la alicantina al final la carrera. En júniors, Joan Hernández ha estado acompañado en el podio por Josep Matoses y Jordi Seguí. Y Sara Bonillo, en sub 23, ha entrado por delante de Susana Pérez y Carolina Juárez.

Clasificiones:

Féminas cadetes

1. Vania Rico (Teika UCI Team) 34.37

2. Anna Quintero (SYA Motor) 39.09

3. Irene Vela (Amiñur-Alé) 40.09

Féminas élite y sub 23

1. Sara Bonillo (Teika UCI Team) 41.07

2. Susana Pérez (Hyundai) 44.52

3. Carolina Juárez (Big Bikes) 46.28

Júniors masculinos

1. Joan Hernández (Teika UCI Team) 36.05

2. Josep Matoses (Triasport) 36.30

3. Jordi Seguí (Kross Racing) 38.20

Profeta en su tierra

El cántabro Gonzalo Inguanzo y Aida Nuño han sido los vencedores del Gran Premio Santa Bárbara disputado en Puente Viesgo (Cantabria). El corredor sub 23 del Teika UCI Team ha superado a Adrián García y Alejandro Iglesias entre los élite, mientras que Nuño ha ganado en féminas por delante de Sandra Trevilla.

Clasificación Élite:

1 102 GONZALO INGUANZO MACHO 1:00:41.627

2 7 ADRIAN GARCIA MONTES 1:00:52.773

3 6 ALEJANDRO IGLESIAS FERNANDEZ 1:02:25.230

4 103 MIGUEL SANCHEZ PRADO 1:04:04.378

5 104 JULIO PEREZ SERDIO 1:04:38.358

Felipe Ort, a escena

El sábado, Orts tomará la salida en el CX Ametzaga de Zuia organizada por el Club Ciclista Zuiano. Además del alicantino estarán presentes los corredores júniors del Teika UCI Team Marc Cabedo y Jordi Constantino. El vilero repetirá el domingo y competirá en el CX de Igorre. También acuden a la competición vasca Gonzalo Inguanzo, Marc Cabedo y Jordi Constantino. El domingo, además del CX de Igorre se disputa el Ciclocross de Castelló de la Ribera. En dicha competición participarán Sara Bonillo, Vania Rico, Joan Hernández y Edgar Teno.

Calendario de carreras del Teika UCI Team de este fin de semana

Sábado, 7 de diciembre

* Cx Ametzaga (País Vasco)

FELIPE ORTS y CANTERA (Marc Cabedo y Jordi Constantino)

Domingo, 8 de diciembre

*Cx Castelló de la Ribera (Valencia)

SARA BONILLO y CANTERA (Vania Rico, Joan Hernández y Edgar Teno)

* Cx Igorre (País Vasco)

FELIPE ORTS, GONZALO INGUANZO y CANTERA (Marc Cabedo y Jordi Constantino)