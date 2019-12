Rivero confía en sorprender al Valladolid: "En casa somos un equipo peligroso"

Pedro Rivero considera ya pasada la página al mal partido del HLA Alicante en La Coruña y solo piensa en competir en el partido de este viernes en el Pedro Ferrándiz (20.45) ante el líder Valladolid. El técnico lucentino ha señalado que el equipo ha pasado buena semana después del varapalo sufrido.

"Es normal que el equipo dé un paso adelante después de no competir en La Coruña durante 20 minutos. Los jugadores saben que no estuvieron bien y que es la primera vez que nos pasa. Hay que aprender de esto. Es la primera vez que nos sentimos impotentes, que bajamos un poco los brazos y al final nos llegamos un correctivo", ha expresado Rivero, que no le preocupa que el HLA haya bajado varias posiciones: " Antes estábamos en una zona de privilegio y ahora también respecto a lo que es nuestro objetivo. Pero eso no significa que estemos relajados, al contrario, tenemos que intentar mantener esa situación para cuando llegue febrero o marzo no estemos ansiosos ni preocupados. Debe ser un año en el que todos crezcan".

Rivero no se mostró preocupado del mal momento que atraviesan jugadores como Schmidt. "Somos un equipo que por juventud y por estructura de juego dependemos de las rachas y cuando entras en una mala pues se nota. Los tiradores son así y se les nota más que a otros jugadores. Pero voy a potenciar que los que tengan que tomar decisiones las sigan tomando porque es lo que nos va a hacer conseguir el objetivo", señala el entrenador del HLA.

Rivero confía en que su equipo sea capaz de plantar cara al líder de la categoría. "Valladolid está haciendo el baloncesto más atractivo de la categoría. Esperamos un partido de mucho ritmo. Ellos tienen jugadores de mucha calidad que conocen muy bien la categoría, pero nosotros en casa somos un equipo muy peligroso, el partido será muy competido. El jugar en casa nos hace ser más valientes y tomar decisiones que no tomamos fuera, pero eso es normal de los equipos en crecimiento. Es más fácil jugar en Alicante", afirma Rivero, que tiene claro que las claves para sorprender al Valladolid pasan por "estar muy intensos atrás y que la gente se suelte en ataque".