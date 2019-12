Lluís Moltó y Tomás Miralles dejan la BTT para enrolarse en el Electro Hiper Europa

Los ciclistas alicantinos Lluís Moltó (Sella, 16-01-2000) y Tomás Miralles (Orba, 19-12-1998) correrán durante la temporada 2020 con el equipo valenciano élite y sub 23 Electro Hiper Europa que dirige Rafa Casero. Ambos corredores llegan al ciclismo de carretera de la BTT. Miralles lleva siete años en las filas del Xabia´s Bike-Faster compitiendo a nivel autonomico y nacional, con el que "he conseguido grandes resultados y del que guardo grandes recuerdos y momentos". En su palmarés tres títulos autonomicos de XCO (2014/2015/2016) y dos opens de la CV (2014/2015). También fue tercero en el Campeonato de España de Team Relay (2016) y ha atesorado varios podios en carreras internacionales de Open de España y Superprestigio MTB, se adjudicó la HALF Costa Blanca Bike Race en modalidad Élite parejas (2019) y ocupó el puesto 32 élite/UCI en la Mediterranean Epic (2019). "Ahora necesitaba un cambio y he tenido la oportunidad de pasarme a la carretera con este equipo de gran proyección", afirma el orbero antes de reconocer que afronta "un gran año con mucha motivación, ilusión y ganas de seguir creciendo como ciclista".

Lluís Moltó comenzó a montar en bicicleta hace dos años "como si fuera un hobby y con el tiempo se ha convertido en mi pasión". La pasada temporada "participé en el Open de la Comunidad Valenciana con una tienda de bicicletas de San Vicente, Connect, de patrocinador y este verano comencé a salir con la bici de carretera y aquí estoy. El sellardo está ilusionado y con muchas ganas de dejarse ver la próxima campaña con la escuadra de Casero.

Xesco Castello, nuevo director

El Hotel Tres Anclas-ULB-Moll Autos, antiguo Ginestar, estará dirigido la próxima temporada por el benejamense Xesco Castelló. Ejercerá de masajista y cuando Pascual Orengo no esté presente tomará las riendas de la escuadra valenciana. Su papel va a ser importante en ese trabajo de dirección en las carreras. El excorredor alicantino seguirá vinculado al ciclismo apoyando a los más jóvenes y aportando su granito de arena en su crecimiento.

El ibense Josué Gómez y el ciclista de Benialí Alejandro Alemany estarán en la plantilla. El primero será uno de los líderes en una campaña que debe llevarlo al profesionalismo. El segundo, ha ido creciendo como corredor en los equipos de la Peña Ciclista Beniopa. "La pasada campaña se me complicó un poco por una lesión de rodilla y me gustaría acomplarme a la categoría durante 2020 y poder ayudar a los jefes. Me defiendo en subidas explosivas, ruedo bien y me tarea es la de trabajar para los líderes", explica el alicantino.

Gómez y Alemany tendrán como compañeros a Alejandro Roberto, Miquel López, Ricardo A. Zurita, Josep Miquel Canet, Alejandro Gregorio, Toni Apio, Rafael Escrihuela, Javier Fuentes, Alejandro Soro y Vicente Perales.

El resto de alicantinos del pelotón

Alicante contará la próxima campaña con dos equipos élites y sub 23. La Fundación Benicadell tendrá en sus filas a los alicantinos Javi Gil, Josep Tomás, Jorge Amorós, Roque Lloret y Miguel Juan. Completan el plantel Juan Belandria, Yerai Valdivia, Iván Gabriel Ruiz, Marcos Navarrete, Alfonso Campoy, Nahuel D´Aquila, Carlos Mira, Sergio Blasco, Tomás Contte y Pere Tarazona. Por su parte, el Ulb Sports-Safir Fruits, estará formado por Sergio Casanova, Pedro Durán, Aurelio Garrido, Jerone Hassellaar, Carles Ferrer, Quique Gandía, Carles Chulvi, Carlos Collazos, Borja Moreno, Natxo González, Germán Castel e Iván Treceño.

Alejandro Gómiz y Martín Gil competirán en el Caja Rural-RGA; Juan Sánchez Felipe con el Brócoli; y Eugenio Sánchez, Denis Vulcan y Pepe Ginestar con el Lizarte Team