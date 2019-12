Tebas dimite para adelantar las elecciones de LaLiga

Javier Tebas, presidente de LaLiga, dimitió este lunes de su cargo para convertirse en candidato y presentarse a las elecciones del organismo futbolístico que se celebrarán sin fecha determinada, según aseguró a través de su cuenta oficial de Twitter.



"Presento mi dimisión como presidente de LaLiga para abrir un proceso electoral a la presidencia, al que me presentaré", informó, y publicó una carta en la que explica los "detalles" por los que se considera imprescindible para repetir en el cargo.



Tebas escribió que espera conseguir la "confianza" necesaria para presidir LaLiga cuatro años más y citó como primera razón para mantenerse en el cargo dar a la "institución" la máxima "estabilidad" posible por la responsabilidad que tiene LaLiga de gestionar los derechos audiovisuales (una cantidad cercana a los 2.200 millones de euros), que son, a su juicio, "el mayor activo de los clubes".



Presento mi dimisión como presidente de LaLiga para abrir un proceso electoral a la presidencia, al que me presentaré. En esta carta explico los detalles por los que lo considero imprescindible:

"Entre las cuestiones que he aprendido en estos más de seis años al frente de LaLiga es que una estabilidad institucional (que no es contradictorio con la defensa de nuestros/vuestos derechos con firmeza) ayuda a mantener... y, por lo tanto, ayuda a mantener/crecer el valor de nuestros derechos", resaltó., a principios de octubre de 2020, y el concurso de los derechos nacionales de televisión para el trienio comprendido entre los meses de junio de 2022 y 2025 será, "aproximadamente", entre marzo y junio de 2021."En mi opinión, demasiado cerca del periodo electoral. Desde hace años seguimos una estrategia para nuestros derechos audiovisuales (no dejamos los mismos a un simple resultado del día del concurso, trabajamos con perspectivas, activamos el mercado... y para esto se necesita tiempo y estabilidad en la institución). No olvidemos que estamos hablando de un importe de más de 1.200 millones de euros", concretó.Para Tebas, convertirse de nuevo en presidente de LaLiga será importante por el inicio de un nuevo curso político en el que posiblemente se planteen nuevas leyes y directivas en el parlamento nacional y en el europeo que podrían afectar a la institución de la que acaba de dimitir: "Anteproyecto de Ley del deporte, subidas de impuestos, medidas para la propiedad intelectual y medidas sobre la libertad de servicios dentro de la Unión Europea".Todos esos cambios, dijo,y la competitividad con otros campeonatos de Europa. "Para poder hablar con todos los actores implicados, pienso que no es bueno hacerlo con un mandato que le queden unos meses. La persona que tenga que hacerlo debe hacerlo con un respaldo de los clubes al menos para cuatro años", agregó.Además, resaltó que durante esta temporada LaLiga lideró la oposición a las reformas de las competiciones europeas y la defensa de los activos audiovisuales de los clubes para que no pierdan valor. Por eso, insistió, es importante que el presidente "que esté" lo haga con un mandato de "no sólo" unos meses.