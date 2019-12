Felipe Orts abandona Bélgica con una novena plaza en Mol

Mathieu van der Poel (Corendon) vuelve a ganar y ya son 35 las victorias que lleva consecutivas. En esta ocasión se ha impuesto en el Lampiris Zilvermeercross de Mol, de categoría C1, por delante de Tom Meeusen y de su hermano David van der Poel. Felipe Orts ha sido noveno. Tras ser undécimo el sábado en Kortrijk, en esta ocasión ha metido la cabeza en el top 10. "He salido bastante bien y aunque faltaba gente no es fácil estar entre los diez primeros y más en este tipo de circuitos", comentaba el ciclista vilero antes de confesar que "con circunstancias muy diferentes valoro de forma muy positiva los dos resultados de este fin de semana".

Orts regresa a España después de más de una semana en Bélgica. Sus próximas carreras las disputará en territorio nacional. Le esperan Ametzaga e Igorre.

En la categoría femenina Laura Verdonschot (Pauwels Sauzen) fue la mejor en Mol por delante de Shirin Van Anrooij y de Inge Van der Heijden, que le acompañaron en el podio.

Clasificación élite masculina. Mol

1 VAN DER POEL Mathieu CORENDON – CIRCUS 0:56:07

2 MEEUSEN Tom CORENDON – CIRCUS 0:56:12

3 VAN DER POEL David CORENDON – CIRCUS 0:56:21

4 AERTS Thijs TELENET BALOISE LIONS 0:56:27

5 BOSMANS Wietse 0:56:42

6 AERNOUTS Jim TELENET BALOISE LIONS 0:56:48

7 PEETERS Yannick PAUWELS SAUZEN – BINGOAL 0:57:17

8 CLEPPE Nicolas TELENET BALOISE LIONS 0:57:20

9 ORTS LLORET Felipe TEIKA UCI TEAM 0:57:41

10 VANTHOURENHOUT Dieter PAUWELS SAUZEN – BINGOAL 0:58:14

Ismael Esteban gana la Copa de España

El ciclista cantábro Ismael Esteban se ha impuesto en Pontevedra y se asegura de forma matemática, a falta todavía de una prueba, la general de la Copa de España. En la prueba femenina élite, Lucía González se ha hecho con la victoria por delante de Aida Nuño.El corredor del Teika UCI Team, Gonzalo Inguanzo, ha sido quinto, tercero en la categoría sub 23 por detrás de Iván Feijoo y de Xabier Murias. La ciclista cadete de Tibi Vania Rico ha sido sexta en su categoría. Una avería le ha dejado fuera de la lucha por la victoria que ha conseguido Estela Domínguez. "La verdad es que no he tenido buenas sensaciones en las dos primeras vueltas y luego se me ha salido la cadena", explicaba la alicantina. En júniors, Marc Cabedo fue noveno.

En el ciclocross de Alginet, Edgar Teno y Sara Bonillo han sido terceros en sub 23. El mismo puesto ha ocupado Jordi Constantino en júniors.