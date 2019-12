Agustinos se aleja de la cabeza tras otra derrota

El CD Agustinos perdió (23-26) ante Hándbol Vila-Real, en la undécima jornada de Liga en 1ª Nacional.

El equipo tricolor se vio sorprendido, sobre todo en la segunda parte, por la intensidad de su rival. La segunda derrota en La Catedral, la cuarta de la temporada, no entraba en los planes de los alicantinos. Los puntos eran de vital importancia para no alejarse de los primeros puestos de la clasificación.

Desde el inicio del partido, el conjunto que dirige Pablo Arrufat fue más ambicioso que Agustinos. Su intensidad en defensa fue clave. Agustinos se estrellaba una y otra vez contra la muralla castellonense.

Ninguno de los dos equipos fue superior a su rival, durante la primera parte. Los parciales fueron muy igualados. A falta de seis minutos para acabar el primer acto, Agustinos, gracias al acierto de Bruno Cerrota, consiguió ponerse dos arriba (12-10). Pero, un parcial de 1-3, propiciado por varias pérdidas consecutivas del equipo tricolor deshizo la ventaja para acabar el primer episodio con 13-13 en el marcador.

Visto lo visto, el equipo de Cabanas tenía que dar un paso al frente en la segunda parte. Los puntos en juego peligraban. Pero el guión se repitió, a pesar de que el técnico burgalés intentó, desde el banquillo, buscar soluciones cambiando, en varias ocasiones, de defensa (mixta, dos individuales), jugadas de ataque sin portero, juego con más velocidad, etc.

Lo cierto, es que no fue el día de Agustinos. Ni siguiera Calderón pudo sorprender al portero rival con sus lanzamientos. Uno arriba, iguales, uno abajo, iguales. Así discurrió el segundo acto. Hasta el minuto 50.

Vila-Real, gracias a los goles de Pablo del Rincón y Marc Andreu, se puso dos arriba (20-22). Cabanas se vio obligado a pedir tiempo muerto. "Intensidad" fue lo que le pidió a su equipo para los últimos minutos. Su mensaje no llegó. Al final, derrota 23-26, la cuarta del curso. Los dos primeros puestos se escapan.

La próxima semana, Agustinos viaja a la provincia de Castellón para enfrentarse, el sábado 7 de diciembre a las 20:30 horas, a Puerto Sagunto B

Ficha técnica:

23- CD Agustinos (13-10): Dani Vázquez, Javier Martínez, Iván Ruiz (1), Aitor García (1), Augusto Moreno, Juani Cantore (1), Bruno Cerrotta (6), Julián López (3), Mateo Aires, Manuel Brea, Borja Maho (1), Aarón González (1), Jorge Jimeno (3), José Antonio Calderón (5), Jorge Laredo y Josele Marco (1).

26 – H. Vila-Real (13-13): Vicente de Diego (1), Alejandro Vives (2), Pablo del Rincón (6), Alejandro Timor (2), Marc Andreu (8), Youcef Haddallah, Alberto Hernandez (4), Iván Forner, Marc Sánchez (2), Luis Arnau, Carlos Sánchez (1) y Daniel Bou.

Árbitros: López Melero y Pardo Miranda, Colegio murciano

Parciales: 2-3, 5-5, 8-7, 10-9, 12-11 y 13-13 (descanso); 16-16. 17-19, 19-20, 20-22, 21-23 y 23-26 (final).

Pabellón: Pabellón Colegio San Agustín, La Catedral.