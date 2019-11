Peña: «Si el Intercity tenía pocas opciones, ahora en Elche bastantes menos»

Paco Peña es una de las voces más autorizadas del Intercity y uno de los jugadores más carismáticos de la plantilla del equipo de Sant Joan. El exjugador del Hércules es consciente de que las posibilidades de dar la sorpresa se reducen con el cambio de escenario. «Si antes teníamos pocas opciones, ahora con las dimensiones del campo bastante menos, pero la Copa es para disfrutarla, aunque nos hubiera gustado jugar en Sant Joan», afirma el lateral del Intercity, muy feliz en su segunda temporada en el club santjoaner. «Estoy muy feliz y a gusto en este equipo, tiene muy pocos años de vida pero las cosas se están haciendo muy bien, este año nos costó arrancar porque había muchos jugadores nuevos pero ahora estamos en un buen momento», señala. Sobre la crítica situación del Hércules, su exequipo, Peña está convencido de que saldrá adelante. «Tiene muy buena plantilla y seguro que se salvará, es difícil saber cómo están las cosas por dentro, no sé lo que se cocerá, pero no tengo dudas de que no van a descender», afirma Peña, que se volverá a enfrentar al Athletic casi diez años después de hacerlo con el Hércules en Primera División.