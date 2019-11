Felipe Orts termina undécimo en Kortrijk

Mathieu van der Poel (Corendon) está intratable. En Kortrijk ha ganado la tercera de las ocho pruebas del DVV Trofee. Felipe Orts (Teika UCI Team) ha sido undécimo, tras estar con los mejores durante gran parte de la carrera, y primer corredor no belga y holandés. Lucinda Brand (Telenet Baloise Lions) ha vencido en la categoría femenina.

En la sexta de nueve vueltas, Van der Poel decidió irse para llegar en solitario a meta y dejó boquiabiertos a todos sus rivales. Por detrás, Tim Merlier (Creafin ), fue segundo, y Toon Aerts (Telenet Baloise Lions) tercero.

El vilero Felipe Orts estuvo casi 40 minutos con el grupo de los elegidos, pero en un cambio de ritmo del campeón belga en carretera, Tim Merlier (Creafin ), quedó descolgado en una carrera con participantes de la Copa del Mundo. "Estoy contento de cómo han ido las cosas ya que he rozado el top 10. Me he mantenido en el grupo de cabeza hasta media carrera", afirmaba al final de la carrera Orts, al que se le notaba un punto de inconformismo. El corredor alicantino disputa el domingo, 1 de diciembre, el Lampiris Zilvermeercross en Mol. Otra buena oportunidad para luchar por estar entre los diez primeros en tierras belgas.

Clasificación élite masculina. Kortrijk

1 VAN DER POEL Mathieu Corendon – Circus

2 MERLIER Tim Creafin – Fristads

3 AERTS Toon Telenet Baloise Lions

4 VAN KESSEL Corné Telenet Baloise Lions

5 ISERBYT Eli Pauwels Sauzen – Bingoal

6 VANTHOURENHOUT Michael Pauwels Sauzen – Bingoal

7 VAN DER HAAR Lars Telenet Baloise Lions

8 VAN DER POEL David Corendon – Circus

9 AERNOUTS Jim Telenet Baloise Lions

10 MEEUSEN Tom Corendon – Circus

11 ORTS LLORET Felipe Teika UCI Team

12 SWEECK Laurens Pauwels Sauzen – Bingoal

Regresa la Copa de España

La ciudad de Pontevedra vivirá el domingo 1 de diciembre, con la llegada de la Copa de España, su primer encuentro de la temporada con los mejores ciclocrossistas del país, que regresarán a este emplazamiento del 11 al 13 de enero para la celebración del Campeonato de España 2020 de la especialidad. Aida Nuño e Ismael Esteban tendrán la oportunidad este próximo domingo en en el Gran Premio Ciudad de Pontevedra de sentenciar matemáticamente la general élite de la Copa de España de Ciclocross. Ismael Esteban cuenta con 21 puntos de ventaja en la general con respecto a un Kevin Suárez que no estará presente en Pontevedra, por lo que si logra finalizar entre los 11 primeros será campeón matemáticamente de la Copa. Tampoco viajará a esta quinta cita del circuito nacional Felipe Orts, ganador de las dos primeras citas, ya que compite en Bélgica.

En las categorías inferiores sí estarán los ciclistas del equipo alcoyano Teika UCI Team. Gonzalo Inguanzo regresa a la competición, tras unas semanas de descanso por una lesión. "Después de dos semanas sin competir debido a una lesión en mi espalda es hora de volver a ponernos el casco y a salir a disfrutar de nuevo", comentaba el cántabro en su cuenta de Twitter.

Estarán también en la línea de salida la sub 23 Sara Bonillo, los juniors Marc Cabedo, Jordi Constantino y Joan Hernández, y la cadete Vania Rico, que es segunda en la Copa de España y viene de ganar en Carlet.